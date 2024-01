Sony PS5 Slim a prezzo SHOCK su Amazon! (-7%)

Se siete in procinto di acquistare una PS5, abbiamo l'offerta perfetta per voi: la nuova PS5 Slim è in offerta su Amazon a 514€, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo di listino di 549,99€. Si tratta di un'ottima opportunità per entrare nella nuova generazione di console, risparmiando qualche decina di euro che può essere utile per recuperare qualche gioco.

PlayStation 5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

PS5 Slim non è altro che una versione più compatta e rifinita di PS5, la popolarissima console Sony rilasciata in Italia nel novembre 2020. Come la sorella maggiore, promette un'esperienza di gioco mozzafiato anche in 4K, con tempi di caricamento rapidissimi grazie all'SSD a bordo.

PS5 Slim è perfetta per i giocatori che vogliono una console potente e capace di adattarsi a qualsiasi ambiente, grazie a un design moderno, elegante e sottile. Se invece volete che spicchi all'interno della stanza, potete sostituire i pannelli laterali con quelli offerti da Sony, con colori e fantasie differenti.

Disponibile a soli 514€ anziché 549,99€, PS5 Slim è l'ideale per chi vuole giocare a tutti i titoli di ultima generazione e recuperare alcune pietre miliari di quella passata. Con uno sconto del 7%, questo è il momento perfetto per portarsi a casa una consola che vi darà sicuramente tantissime soddisfazioni!

