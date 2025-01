Scopri le promozioni invernali di My Nintendo Store: OFFERTE IMPERDIBILI per Nintendo Switch!

Le offerte Iinvernali del My Nintendo Store sono finalmente iniziate, offrendo agli appassionati di videogiochi un’occasione da non perdere. Disponibili esclusivamente fino al 6 gennaio, queste promozioni vi consentiranno di aggiungere alla vostra libreria digitale alcuni dei giochi più amati per Nintendo Switch a prezzi straordinari. Approfittatene per espandere la vostra collezione con titoli iconici, ora scontati.

Vedi le offerte su My Nintendo Store

Offerte invernali My Nintendo Store, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti spicca Mario Kart 8 Deluxe, proposto a soli 39,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo standard di 59,99€. Gli amanti della velocità potranno anche acquistare il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe a 19,99€, con una riduzione del 20%. Un altro titolo da non perdere è Nintendo Switch Sports, perfetto per il divertimento con amici e familiari, disponibile a 27,99€, con uno sconto del 30%. Per gli amanti della simulazione, Animal Crossing: New Horizons è in offerta a 39,99€, con una riduzione del 33%, perfetto per vivere un’avventura personalizzata in un’isola paradisiaca.

Le Offerte Invernali di My Nintendo Store sono un’opportunità unica per ottenere grandi risparmi su titoli che hanno definito il successo della Nintendo Switch. Non si tratta solo di qualche promozione, ma di una vasta selezione che include anche contenuti extra per vivere esperienze di gioco indimenticabili.

Non lasciatevi sfuggire queste promozioni, valide solo per un periodo limitato! Aggiungete subito alla vostra collezione digitale i giochi che amate di più e approfittate della consegna gratuita per ordini superiori a 24,99€. Per scoprire tutte le offerte in dettaglio e acquistare i vostri titoli preferiti, visitate ora My Nintendo Store.

Vedi le offerte su My Nintendo Store