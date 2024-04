Scopri Yeppon Outlet: videogiochi e accessori a prezzi ribassati!

Siete alla ricerca di nuovi videogiochi o accessori per il gaming e desiderate risparmiare? A fare al caso vostro è la sezione outlet dedicata ai videogiochi di Yeppon, dove troverete tanti prodotti usati ma in condizioni come nuove con prezzi stracciati!

Offerte Yeppon, perché approfittarne?

Dai videogiochi per PC o console alle periferiche gaming, passando persino per console come la PlayStation 5 Digital, su Yeppon troverete prodotti adatti per tutti i gusti, per cui ci sarà sicuramente almeno un articolo che fa al caso vostro. Nel caso in cui non conosceste Yeppon, si tratta di uno store italiano con una media di 4.5 su Trustpilot, che offre transazioni e resi sicuri e consegna veloce su tutti gli ordini.

Tra i prodotti in sconto vi è, per esempio, l'amatissima console portatile ROG Ally, disponibile a 559,99€ e con l'opzione per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna e PayPal. L'ASUS ROG Ally (qua trovate la nostra recensione), con le sue specifiche tecniche di alto livello, si distingue nel panorama delle console portatili: il display touchscreen da 7 pollici, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre un'esperienza visiva eccezionale. Al centro di questa console c'è l'AMD Ryzen Z1 Extreme, affiancato da 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, che garantiscono prestazioni fluide e rapide.

Con Windows 11 preinstallato, si adatta non solo ai giochi, ma anche all'uso quotidiano, offrendo versatilità sia per i giocatori più accaniti che per chi cerca intrattenimento multimediale in movimento. Questa piattaforma consente di giocare non solo ai titoli Steam, ma anche a quelli disponibili su Xbox Game Pass PC, Epic Games Store, Ubisoft+ e GOG, ampliando così le opzioni di intrattenimento disponibili per gli utenti.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei numerosi prodotti in sconto sullo store di Yeppon, per cui vi invitiamo a dare uno sguardo alla pagina dedicata all'outlet gaming per scoprirli tutti. Il nostro consiglio, però, è quello di approfittarne il prima possibile, dato che i prodotti potrebbero andare esauriti a breve!

