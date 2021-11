Sea of Thieves diventerete veri pirati, grazie a questa feature inedita

Rare tiene molto a Sea of Thieves e come potrebbe essere altrimenti? Lanciato nel 2018, il “simulatore di pirati” è uno dei titoli più giocati al mondo ed ha saputo reinventarsi diverse volte. Ad oggi il gioco del team di sviluppo britannico conta tantissimi giocatori e viene aggiornato costantemente, con nuove feature e nuove missioni oltre che partnership che portano al suo interno skin e accessori decorativi per le navi. Nonostante l’esperienza della ciurma sia molto realistica e divertente, si può sempre migliore ed è per questo che Rare è pronta a lanciare una feature inedita.

La feature in questione è stata anticipa dall’account Twitter ufficiale del gioco, con un breve video lanciato negli ultimi giorni. A breve, come svelato dagli sviluppatori, in Sea of Thieves sarà possibile sotterrare i propri tesori. “Forse possiamo insegnare qualcosa di nuovo a queste canaglie dei sette mari”, si legge nel messaggio lanciato sui social media. Si tratta di una novità piuttosto importante, che porterà anche ad un cambiamento radicale all’interno del gioco.

Come testimoniato su Twitter, infatti, la possibilità di sotterrare i propri tesori impedirà ai giocatori di darsi battaglie nei mari virtuali di Sea of Thieves. Assaltare una nave, dunque, non poterà immediatamente alla conquista di un forziere, se ciurma è riuscito a nasconderlo prima. Si tratta però solo della punta dell’iceberg dell’aggiornamento che sarà lanciato nel corso dei prossimi giorni e che introdurrà la nuova stagione del gioco.

Maybe we can teach old sea dogs new tricks… pic.twitter.com/uDXDpQnvc2 — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 26, 2021

Per sapere però a cosa servirà appieno la nuova meccanica di Sea of Thieves sarà necessario attendere ancora qualche giorno. L’arrivo della quinta stagione è infatti previsto per il due dicembre e nel corso dei prossimi giorni non è da escludersi che Rare decida di spiegare nel dettaglio come funzionerà la possibilità di nascondere i propri tesori.