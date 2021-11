Master Chief è finito in Sea of Thieves! Lo Spartan diviene un pirata spaziale

Quello tra Naruto e Fortnite potrebbe non essere il crossover più improbabile di sempre. Già, perché la collaborazione tra Halo e Sea of Thieves, annunciata nel corso delle ultime ore, è sicuramente una delle novità più interessanti e.. alquanto strane. Tra i due franchise di casa Microsoft c’è un abisso in tutti i sensi ma questo non ha impedito a Master Chief di fare una comparsa all’interno dei sette mari, anche se in una maniera decisamente atipica rispetto a come pensavamo.

A differenza di essere introdotto con una skin, infatti, Rare ha deciso di omaggiare Halo in Sea of Thieves sfruttando una barca. E più precisamente sfruttando la polena delle navi. Come è possibile vedere dal video, che trovate poco più in basso, il team di sviluppo ha inserito la figura di Master Chief. E pur essendo riprodotto in maniera piuttosto fedele, ci sono alcune aggiunte davvero piacevoli. Tra queste troviamo la lancia, uno scudo e… i capelli che fuoriescono dal casco. Insomma, un Master Chief che centra appieno lo stile del titolo Rare.

Ci sono poi altre aggiunte per questo crossover: Rare ha infatti inserito in Sea of Thieves anche la bandiera e le vele personalizzate in pieno stile Halo. I pacchetti però non sono disponibili subito. La data di uscita infatti è divisa per entrambi i set: il primo, Spartan Ship Set sarà disponibile a partire dal 24 novembre e rimarrà a disposizione di tutti i giocatori fino al primo dicembre. Il secondo invece, chiamato Noble Spartan Sails and Flag sarà disponibile dal primo dicembre fino all’8 dicembre.

L’uscita di questi due DLC, ovviamente, servono a festeggiare i vent’anni di Halo. I festeggiamenti sono iniziati in realtà ieri, con la prima iniziativa decisamente importante, ovvero la release del multiplayer del prossimo capitolo di Master Chief e di cui vi abbiamo raccontato i dettagli a questo indirizzo.