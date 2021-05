Secretlab celebra i 10 anni di Game of Thrones con una sedia da gaming speciale

Secretlab ha da poco annunciato una nuova sedia da gaming celebrativa per i 10 anni di Game of Thrones. Parliamo ovviamente della trasposizione televisiva dei romanzi di George R.R, Martin che, nel corso degli ultimi 10 anni hanno appassionati milioni di spettatori in tutto il mondo. Proprio per celebrare questa importante ricorrenza, sono state svelate e messe in vendita delle fantastiche nuove edizioni speciali di queste famosissime sedie da gaming di alta qualità.

Come viene annunciato direttamente da Secretlab, la sedia da gaming Game of Thrones Iron Anniversary Edition si ispira alla serie televisiva de Il Trono di Spade prodotta da HBO nel corso degli ultimi dieci anni e sviluppata attraverso ben 8 stagioni. La sedia presenta intricati ricami a tema sullo schienale e sulle ali laterali, ma non solo. La sedia è anche rivestita dalla pelle PU PRIME 2.0 esclusiva di Secretlab.

Come se non bastassero tutti questi dettagli, i fan della serie TV di Game of Thrones possono completare il set con un cuscino lombare Game of Thrones Iron Anniversary Edition, progettato appositamente per completare la sedia ufficiale con velluto nero e filo grigio acciaio. Tutti dettagli e ornamenti che si sposano alla perfezione con i loghi e il mood che questa serie è riuscita a trasportare nel mondo dell’intrattenimento moderno.

Insomma, come viene sottolineato direttamente dalla compagnia, questa sedia Game of Thrones Iron Anniversary Edition è la compagna perfetta per fare un rewatch completo delle otto stagioni che compongono la serie televisiva targata HBO. Quindi cosa aspettate? Potete acquistare la vostra sedia celebrativa Secretlab Game of Thrones Iron Anniversary Edition direttamente dal sito ufficiale a questo indirizzo.