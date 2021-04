SecretLab presenta le nuove sedie da gaming di Mortal Kombat

Negli ultimi anni hanno preso sempre più piede sul mercato le sedie da gaming, dei prodotti in grado di garantire una seduta comoda e un bellissimo impatto estetico al medesimo momento, specialmente se volete affacciarvi con stile nell’universo di Twitch. La piattaforma di proprietà di Amazon infatti nell’ultimo periodo è riuscita ad accogliere migliaia di utenti, alcuni di questi con un futuro a dir poco radioso. Ritornando alle sedie, una delle più richieste dal mercato al momento sono quelle di SecretLab.

SecretLab ha recentemente annunciato la sua prossima serie in collaborazione con uno dei brand più amati dal pubblico, Mortal Kombat. Rivestite con la pelle esclusiva PU PRIME 2.0, si tratta a tutti gli effetti di un oggetto da collezione per tutti i fan del picchiaduro nato negli anni 90. Ricamato con il classico logo che abbiamo potuto conoscere nel tempo, la sedia da gaming SecretLab risulta essere un vero e proprio masterpiece.

Lanciata in concomitanza con il film in uscita nel corso del 2021 e diretto da Simon McQuoid (debutto alla regia), la sedia da gaming SecretLab Mortal Kombat Edition è disponibile è disponibile nei modelli OMEGA e TITAN. A questo indirizzo potete visitare il sito ufficiale dove eventualmente acquistarla al prezzo di 389€. Ovviamente se siete fan del famoso franchise e volete sfoggiare la sua incredibile bellezza, vi consigliamo l’acquisto.

Mortal Kombat è divenuto un brand davvero importante sia in ambito videoludico che al di fuor con film e fumetti annessi. La storia controversa del titolo lo ha portato ad essere uno dei più amati per la sua violenza sfrenata oltre ad alcuni personaggi iconici che hanno fatto la storia del gaming mondiale. Per ogni informazioni e offerte da parte di SecretLab vi invitiamo a seguire come di consueto le nostre pagine.