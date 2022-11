Dopo una settimana di Black Friday, le offerte continuano anche durante questo lunedì 28 novembre grazie al Cyber Monday, un’altra giornata dedicata agli sconti, soprattutto nell’ambito tech e videoludico. Se siete alla ricerca di una nuova sedia gaming per migliorare la vostra postazione, oggi è il momento perfetto per aggiungerla al carrello grazie alle promozioni proposte da Secretlab!

Sul sito di Secretlab infatti sono presenti degli sconti folli in occasione del Cyber Monday che vi faranno risparmiare fino a 200,00€ sulle loro sedie gaming dalla qualità incredibile! Non vi resta dunque che scegliere il modello che preferite consultando la pagina dedicata alla promozione, e portarvi a casa una poltrona che vi consentirà di svolgere sessioni di gioco di ore e ore godendo del massimo comfort.

In particolare, Secretlab propone uno sconto di 200,00€ su tutti i modelli Secretlab Classics in NAPA: si tratta del prodotto base, nonché il più amato, del brand, che vi garantirà un’esperienza di seduta più comoda che mai grazie all’imbottitura in schiuma a freddo, che rende la seduta estremamente comoda e mantiene la postura corretta in ogni momento. Il rivestimento è invece in pelle napa, utilizzato nelle automobili di lusso, elegantissimo all’aspetto e soffice e liscio al tatto. Vi sono poi i braccioli in metallo, dotati di un meccanismo interno che vi garantirà la massima resistenza, comodità e personalizzazione: potrete infatti sistemarli come volete, trovando la posizione perfetta per voi.

Se volete una qualità ancora superiore, che vi porterà all’eccellenza assoluta, allora potrete usufruire dello sconto di 135,00€ proposto da Secretlab per le sedie gaming della serie TITAN Evo, che offrono prestazioni ineguagliabili e un livello di sostegno completamente personalizzato per voi. Vi è infatti un sistema di supporto lombare avanzato che si adatta perfettamente alla vostra colonna vertebrale, un cuscino magnetico per la testa in memory foam e dei braccioli intercambiabili: potrete infatti scegliere il modello che fa per voi in base alle vostre preferenze o alla stagione in cui vi trovate.

Tutte le sedie gaming Secretlab sono poi dotate di schienale reclinabile fino a un angolo massimo di ben 165°, perfetto per i momenti in cui avete bisogno di staccare gli occhi dallo schermo e godere del massimo relax. Vi è poi il meccanismo multi-inclinazione che vi consentirà di scegliere la postura dello schienale che preferite, avendo così il controllo totale della poltrona per trovare la seduta ottimale in ogni momento. Infine, tutti i prodotti godono di 5 anni di garanzia, quindi potrete stare tranquilli sull’affidabilità e sulla resistenza dell’articolo che vi arriverà a casa.

Le sedie gaming disponibili in offerta per il Cyber Monday di Secretlab, sia della collezione Classics che quella TITAN Evo, sono veramente tantissime, quindi ce n’è per ogni gusto e stile. Non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina dello shop dedicata alle promozioni, invitandovi a scegliere il prodotto che più vi piace il prima possibile, dato che gli sconti termineranno presto, e le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima.

