Sekiro: Shadows Die Twice, come sbloccare tutti i finali

La guida completa a tutti i finali di Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo titolo di From Software e pubblicato da Activision.

Come per i titoli precedenti di From Software, anche Sekiro: Shadows Die Twice possiede ben più di un singolo finale a cui ambire. A seconda di alcune decisioni, azioni e condizioni, la conclusione delle avventure del Lupo potrebbe cambiare il suo corso e finire in un modo invece che un altro.

Alla luce delle diverse possibilità presenti nel gioco targato Activision, di seguito troverete una guida comprensiva per raggiungere ogni finale.

Finale Shura

Il finale Shura è il primo a cui potrete accedere nel corso della storia. Subito dopo aver sconfitto la Scimmia Guardiana e la Monaca Corrotta, poco prima di essa, dovrete tornare al Castello di Ashina e salire fino al tetto della grande torre dove avete combattuto Genichiro Ashina. Troverete il Grande Shinobi Owl ad attendervi sulla cima e vi chiederà di scegliere se obbedirgli o tradirlo in favore di Kuro. Se sceglierete di seguire Gufo dovrete combattere sia Emma che Isshin in uno scontro all’ultimo sangue. Uscendone vincitori avrete raggiunto il Finale Shura e sbloccato l’omonimo trofeo.

Finale Purificazione

Scegliendo di tradire Gufo, dovrete combatterlo una prima volta e sopravvivere. Dirigetevi poi dove si trova Isshin e origliate mentre parla con Emma. Allo stesso modo, origliate Kuro da un angolo della sua stanza e poi andate a riposare.

Svegliandovi, parlate a Emma di Kuro concordando con lei, per poi tornare di nuovo a riposare. Riparlatele e dirigetevi all’Idolo “Tombe Antiche” per trovare di nuovo Emma a sinistra delle varie tombe. Tornate al Tempio in Rovina e origliate di nuovo Emma da dietro l’edificio dove di solito potenziate gli Strumenti Prostetici. Parlatele di nuovo e vi darà una campana da usare alla statua del Buddha.

Una volta finito di parlare e origliare, dirigetevi dove avete combattuto la Falena. A quel punto apparirà di nuovo Gufo e dovrete sconfiggerlo. Se riuscirete a sconfiggere il Grande Shinobi, arriverete al finale e otterrete il trofeo allegato.

Finale Separazione Immortale

Seguendo le indicazioni del finale Purificazione, parteggiate per Kuro e sconfiggete Gufo. Questa volta però non andate a origliare da nessuna parte, piuttosto continuate con la storia normalmente e arrivate fino alla fine. Se avrete fatto tutto giusto, sbloccherete il finale e otterrete il trofeo correlato.

Finale Ritorno

Questo è il finale più complesso del gioco e richiede diversi requisiti prima di potersi sbloccare.

Innanzitutto dovrete prendere tutti e due i Frutti del Serpente rilasciati dai Serpenti Giganti del gioco. Un serpente sarà nella caverna sul fondo dell’area in cui avete combattuto la Scimmia Guardiana. L’altro invece sarà al Tempio Senpu, a destra del primo Idolo dell’area e vicino a un meccanismo per un aquilone. Utilizzate il Ninjutsu Burattinaio sul piccolo nemico vicino in modo da fargli pilotare l’aquilone fino a una nuova area in cui potrete uccidere il Serpente Gigante.

Il secondo passo è dare una pergamena, trovata sul fondo dello stagno nell’Area del Tempio, alla Fanciulla Celeste. Scomparirà e dovrete ritrovarla dove avete combattuto le 4 Scimmie. Parlatele e tornerà indietro dicendovi dei frutti. Dovrete trovare il monaco che è nella caverna oscura vicino al tempio nei dintorni. Trovate il monaco e portate il suo dono alla Fanciulla Celeste. Fatele mangiare i frutti e riceverete delle Lacrime di Drago Congelate da utilizzare su Kuro dopo aver sconfitto il Boss Finale.

Quando sarete davanti alla scelta tra Kuro e Gufo, parteggiate per Kuro, sconfiggete il Grande Shinobi e continuate la storia fino alla fine. Se avrete fatto tutto quanto, sbloccherete questo finale e il trofeo.