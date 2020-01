Sensible World of Soccer 2020 scaricabile gratuitamente su PC e Amiga

Non è la prima volta che i titoli retro riescono a trovare il proprio spazio in una determinata schiera di appassionati. In questi ultimi anni (grazie sopratutto alla fama degli indie) abbiamo visto una crescita di interesse verso svariati titoli “datati”. Sarà il fascino della grafica pixelosa o dei tempi passati, ma la cosa certa è che queste opere ludiche continuano ad accattivare l’utenza in maniera non indifferente. Proprio per questo il sito tedesco SensibleSoccer.de ha annunciato che Sensible World of Soccer 2020 è attualmente disponibile in formato completamente gratuito!

Una notizia che all’apparenza potrebbe sembrare più che normale. Tuttavia dietro questo annuncio di Sensible World of Soccer 2020 si nasconde una particolarità non indifferente. Stando ai creatori del gioco, SWOS 2020 è attualmente disponibile in maniera gratuita per PC e AMIGA! No, non avete letto in maniera errata! Sensible World of Soccer 2020 è disponibile anche in una versione dedicata alla piattaforma retro (commercializzata in passato da Commodore).

I file necessari per poter sfruttare il gioco sono attualmente presenti sul sito ufficiale. Tuttavia per poter usufruire di questa particolare versione del titolo avrete bisogno di un gioco della serie Sensible World of Soccer già installato. Questa nuova versione del gioco implementerà il supporto ai controller USB, nuove opzioni di salvataggio, svariati aggiornamenti riguardanti le varie squadre e giocatori e ovviamente moltissime migliorie a livello tecnico.

Quindi se siete interessati a “riscoprire” una perla come Sensible World of Soccer, questo è il momento più che opportuno. Sul sito GOG.com potrete trovare svariate versioni del gioco, in vendita a poco più di 5 euro. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!