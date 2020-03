Shantae and the Seven Sirens: ecco la data di uscita per console e PC

WayForward Technologies ha creato nel 2002 Shantae, uno dei brand platform più apprezzati degli ultimi periodo. Di recente la software house californiana ha annunciato che l’ultimo capitolo della serie, Shantae and the Seven Sirens sta per uscire anche su console e PC. Il titolo è stato lanciato in esclusiva sulla piattaforma in abbonamento Apple Arcade lo scorso anno, mentre ora nel corso della prossima estate arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Il team di sviluppo ha annunciato il tutto con un nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale dello studio. Shantae and the Seven Sirens uscirà quindi su console e PC il prossimo 28 maggio. A differenza della versione iOS, che al momento dell’uscita comprendeva solo la prima metà del gioco, su console e PC il titolo arriverà in versione completa fin dal lancio.

https://www.youtube.com/watch?v=thy3J697B_8&feature=emb_title

La storia del quinto capitolo della serie platform ruota attorno a una vacanza che si è voluta prendere Shantae, le basterà poco però per poi scagliarsi contro le sette sirene. Se avete adorato i capitoli precedenti di questa serie videoludica in particolare: Shantae and the Pirate’s Curse e Shantae: Half-Genie Hero, allora tenete le antenne dritte perchè WayForward ha già dichiarato che prossimamente rilascerà nuove informazioni.

Vi ricordiamo quindi, che Shantae and the Seven Sirens uscirà il prossimo 28 maggio sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Cosa ne pensate dell’uscita del nuovo capitolo di Shantae anche su console e PC? Avete giocato a qualche capitolo precedente della serie? fateci sapere quali sono i vostri preferiti nella sezione dedicata ai commenti.