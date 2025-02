Siamo all'assurdo: DOOM gira anche su un adattatore lighting - HDMI

Che DOOM giri ovunque è praticamente un dato di fatto: dal PDF al documento Word, senza dimenticare Nintendo Alarmo, non esiste dispositivo sul quale lo storico videogioco non possa funzionare. Oggi però tocchiamo nuove vette, visto che sono riusciti ad eseguirlo... Su un adattatore Lighting - HDMI.

Lo YouTuber Nyan Satan ha pubblicato un video che mostra la sua impresa e, sebbene lui stesso ammetta che ci sia ancora parecchio lavoro da fare, non si può dire che non sia incredibile.

L'adattatore Apple che esegue il gioco integra un SoC Samsung da 400 MHz con 256 MB di RAM ed è provvisto di memoria interna, tutti componenti necessari per le operazioni di compressione video e upscaling. Lo Youtuber ha usato un exploit esistente chiamato Checkm8 per caricare codice personalizzato sul dispositivo e far girare DOOM.

YouTube / Nyan Satan

Nel video non viene dato alcun input, probabilmente perché i comandi non sono ancora supportati, tuttavia dovrebbe essere possibile giocare effettivamente a DOOM sfruttando la connessione USB 2.0 dell'adattatore.

I porting di DOOM su hardware decisamente improbabile (in questo articolo vi avevamo raccontato i 10 modi più folli per giocarci) sono diventati ormai una costante che, di certo, la community di appassionati e sviluppatori porterà avanti ancora per parecchio tempio, complice la struttura relativamente semplice del titolo, che si presta bene ad essere eseguito su hardware dalla potenza molto limitata.

Di tutt'altra pasta è invece il nuovo DOOM: The Dark Ages, prossimo all'uscita e che abbiamo avuto modo di provare, raccontadovi la nostra esperienza in questo approfondimento. I requisiti hardware di un certo peso metteranno a dure prova i vostri PC, anche per colpa del ray tracing nativo, che non potrà essere disattivato.