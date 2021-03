Silent Hill 2 Enhanced Edition è più di una mod, è una remastered!

Le voci di corridoio su un ritorno di Silent Hill hanno fatto viaggiare con la fantasia i tanti appassionati della serie horror di Konami. Ormai sono diversi anni che l’IP cupa e nebbiosa non si fa rivedere, e la speranza che in futuro prima o poi torneremo nella cittadina infestata è sempre presente nei cuori dei giocatori. Nel frattempo, se volete rivivere la storia di James in Silent Hill 2 lo potete fare come mai prima d’ora grazie ad una mod davvero molto utile.

Silent Hill 2 (2001)

Proprio di recente, Il team di modder che sta lavorando alla mod Silent Hill 2 Enhanced Edition ha rilasciato un nuovo aggiornamento che va ad aggiungere il supporto alla risoluzione dinamica. Per quelli che non ne avevano mai sentito parlare, questa Enhanced Edition è un insieme di diverse mod che va a migliorare quasi tutti gli aspetti del secondo capitolo della saga horror targata Konami.

Ma non solo, grazie a questo lavoro ora è possibile giocare a Silent Hill 2 su praticamente la totalità dei PC da gaming moderni. Con l’aggiunta dell’ultimo aggiornamento, inoltre, è stata inserita la specularità nei modelli di gioco. Questo permette di ottenere dal gioco dei riflessi nettamene migliori, innalzando ulteriormente la qualità visiva di un classico che rimane ancora oggi intramontabile. Se volete scaricare ed installare questa mod, la potete trovare sul sito ufficiale a questo indirizzo, dove troverete tutte le guide necessarie per installarla correttamente.

Che dire, in attesa di scoprire se davvero Silent Hill sta per tornare con un nuovo capitolo, questa mod dedicata a Silent Hill 2 è la giusta occasione sia per rigiocare uno dei giochi più belli di sempre, che per ammazzare l’attesa di un probabile annuncio legato alla saga survival horror giapponese.