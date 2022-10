Come già annunciato nei giorni scorsi, Konami ha appena mostrato il futuro della sua serie horror per eccellenza nel corso di una conferenza. Nonostante alcuni leak avessero già diffuso parte di ciò che abbiamo visto questa sera, la streaming ha comunque regalato soddisfazioni. Oltre ai tanti titoli annunciati e in sviluppo presso lo studio nipponico, una delle notizie più interessanti della serata è che Silent Hill sta per tornare con un nuovo capitolo della serie: Silent Hill f.

L’evento si è infatti concluso con un annuncio che ha reso felici molti fan: la saga horror avrà un secondo nuovo titolo oltre a Townfall, in sviluppo da Annapurna. Questo nuovo gioco sarà intitolato Silent Hill f e sarà sviluppato da Neobards Entertainment. Il trailer si è dimostrato estremamente poetico e suggestivo, puntando prevalentemente a suscitare emozioni negli spettatori. Più che le atmosfere horror, infatti, di questa clip hanno impressionato i colori e l’atmosfera prevalentemente naturalistica.

Nel trailer, infatti, seguiamo un personaggio femminile che ha un qualche legame con gli elementi floreali. Nella sua fuga, la donna viene letteralmente avvolta da piante rampicanti che andranno a sostituirne la fisionomia corporea in un’immagine finale che ricorda opere horror come Midsommar. Non sappiamo se il gioco si ispirerà a film del genere, tuttavia il richiamo dell’immagine appare piuttosto evidente. Si tratta di un atmosfera abbastanza insolita per un Silent Hill che, tuttavia, ci ha saputo intrigare da subito in questo Silent Hill.

Oltre all’annuncio di Silent Hill f (di cui, nell’attesa, potete acquistare il blu-ray su Amazon), l’evento appena conclusosi ha mostrato diversi altri titoli in sviluppo presso Konami e collegati alla serie. Come sempre, noi di Tom’s Hardware abbiamo seguito l’evento e riporteremo tutte le notizie rivelate. Inoltre, arriverà presto un nostro recap contenente tutti gli annunci della serata. Restate sintonizzatevi per non perdervi nulla del ritorno di questa iconica saga horror.