Silent Hill: il nuovo gioco PS5 si nasconde davvero dietro Abandoned?

La grande assente dall’E3 appena concluso è stata Sony che, esattamente come ormai accade da qualche anno a questa parte, non partecipa attivamente e nemmeno con una propria conferenza alla fiera losangelina. Rumor parlano però di uno State of Play nelle prossime settimane, nel frattempo che il web impazza dietro a un’ennesima speculazione su Silent Hill; con le passate voci di corridoio che puntavano ad un annuncio del nuovo titolo proprio durante questa estate.

A riaccendere il fuoco della passione nei fan di Silent Hill è stato un recente post pubblicato dalla software house Blue Box Games Studios. Questo team misterioso è apparso all’improvviso quando ha annunciato il proprio primo titolo, tale Abandoned, che ha destato fin da subito parecchia curiosità nei giocatori. Ora, in molti stanno cominciando a credere fortemente che il titolo in arrivo su PS5 possa davvero combaciare con il ritorno della saga survival horror di Konami.

Il recente tweet in questione dice esplicitamente che il reveal di Abandoned verrà mostrato a breve, ma non solo, viene anche suggerito che il nome reale del progetto inizia con la lettera ‘S’ e finisce con la lettera ‘L’, Soprattutto questa informazione ha letteralmente infiammato gli appassionati della serie di Silent Hill, i quali iniziano quasi a pensare che dietro questo misterioso gioco per PS5 si nasconda proprio il grande ritorno del franchise giapponese.

Guess the name: Abandoned = (First letter S, Last letter L). Reveal closing in… #PS5 #Exclusive — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021

A fine tweet viene rimarcato come Abandoned sarà un titolo in uscita esclusivamente su PS5. A far insospettire ulteriormente i giocatori è lo stesso logo del team di sviluppo, che secondo molti si avvicina spaventosamente al design del logo dei PlayStation Studios.

Con un successivo tweet, i ragazzi di Blue Box hanno voluto mettere in chiaro la situazione, dichiarando quanto segue: “Non abbiamo rapporti con Konami. Silent Hill è di proprietà di Konami. Non abbiamo alcun rapporto con Hideo Kojima. Non è mai stata nostra intenzione giocare attorno al nome di Silent Hill. Ci scusiamo in modo sincero per averlo fatto.”

We wanted to set things straight. We have no relations with Konami. Silent Hill is owned by Konami. We do not have any relations with Hideo Kojima. It was never our intention to tease the name as Silent Hill. We sincerely apologize for this. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021

Quel che è certo è che il mistero dietro a questo titolo si fa sempre più fitto, quasi come la nebbia perenne che abita una certa cittadina virtuale. Ma a quanto pare si tratterà di un qualcosa di completamente slegato dal tanto amato (e richiesto) nuovo gioco della serie Konami, e per vedere il gioco in azione sembra che non dovremo aspettare poi così tanto.