Dopo anni di rinvii, Skull and Bones è praticamente pronto all’arrivo. Il gioco debutterà l’8 novembre 2022, oltre che su console anche su PC, e nella giornata odierna sono stati divulgati proprio i requisiti per la versione computer del titolo. Requisiti che sono decisamente alti, soprattutto se consideriamo l’età del titolo e da quanto tempo sia in sviluppo.

Come da tradizione di Ubisoft, i requisiti raccomandati per l’hardware sono stati divisi per target di risoluzione e frame rate. Poter poter giocare al minimo dei setting e con una risoluzione a 1080p, per esempio, sono necessari un Intel Core i7-4890 e una NVIDIA GeForce GTX 1060 da 6GB. Fino a qui tutto (più o meno) normale, ma il discorso cambia quando si prova a toccare i 1080p e 60 frame al secondo con setting ad alto. In quel caso serviranno un Intel Core i7-8700K e una NVIDIA GeForce RTX 2070 da 8GB di VRAM. Per il 1440p e il 4K invece il discorso cambia ancora e vengono richieste GPU decisamente più potenti e prestanti, come la GeForce RTX 3070 e la GeForce RTX 3080.

I requisiti di Skull and Bones sono visibili subito qui in basso, ma attenzione all’hard disk. Come riportato da Ubisoft, infatti, l’hard drive non è consigliato. Attualmente il publisher e sviluppatore franco canadese consiglia l’utilizzo di un disco a stato solido, ovvero un SSD. Non è una novità: sono diversi oramai i giochi (incluso Hogwarts Legacy) che indicano solamente l’SSD come tecnologia di archiviazione, per migliorare ovviamente i caricamenti.

Come abbiamo anticipato in apertura della notizia, Skull and Bones sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2022. Il gioco, oltre che su PC, approderà anche su PS4, PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.