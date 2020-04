Sky Children of the Light è disponibile gratuitamente su Android

Sky Children of the Light è un titolo sviluppato originariamente per sistemi iOS dal team di ThatGameCompany, studio di sviluppo che realizzò anche Journey, uscito nel 2012 su PlayStation 3. Già in passato, la software house aveva affermato di voler portare il suo nuovo titolo su tutte le piattaforme disponibili consentendo anche il cross-play fra alcune di esse.

Ecco perché siamo qui ad informarvi dell’arrivo su Google Play di Sky Children of the Light. Il titolo in questione si presenta come il seguito spirituale di Journey, opera che venne premiata come Gioco dell’Anno 2013 da alcuni eventi di settore. In Sky Children of the Light saremo chiamati ad utilizzare i Figli della Luce nel magico mondo di Sky, con lo scopo di riportare le stelle cadute alle loro costellazioni primordiali. Ecco il video che è stato pubblicato quest’oggi che certifica la possibilità di scaricare gratuitamente il gioco su piattaforme Android.

All’interno di Sky Children of the Light si potrà socializzare con altri giocatori all’interno di ben 7 regni liberamente esplorabili. Ognuno di essi sarà costellato da numerosi enigmi ambientali e tante altre interazioni che potranno essere affrontate insieme agli altri utenti come se si trattasse di una vera e propria avventura multiplayer. Inoltre, sarà possibile personalizzare il proprio personaggio giocabile prima di iniziare a mettere piede nel mondo incantato di Skye. Da citare anche la splendida colonna sonora che fa immedesimare perfettamente il videogiocatore con le immagini a schermo.

Per chi non lo sapesse, il titolo di TheGameCompany ha debuttato nel luglio 2019 e ha inoltre vinto il premio di Apple come miglior app di gioco del 2019 e ha ricevuto anche un paio di nomination tra le varie categorie indie e mobile degli ultimi The Game Awards e dei 2019 Golden Joystick Awards.

E voi siete pronti a vivere questa avventura?