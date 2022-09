Con oltre dieci anni sulle spalle, The Elder Scrolls V Skyrim continua a essere uno dei videogiochi per PC con più mod in assoluto. La community dei modder non si ferma mai, e ancora oggi, a distanza di anni dal lancio originale del titolo, ci sono appassionati che si impegnano molto nel rendere l’esperienza sempre migliore e con qualcosa di nuovo da raccontare. Questa volta, però, le mod di cui vi stiamo per parlare sono due, e si prefiggono il compito di rivedere e rivoluzionare l’UI e alcune icone del leggendario RPG.

Entrambe queste due mod per Skyrim sono state lanciate in questi primi giorni di settembre, e fin da subito appaiono come una piccola grande rivoluzione per coloro che vogliono modificare l’interfaccia utente dell’ormai anzianotto gioco di ruolo. Sebbene il titolo sia ancora oggi nel cuore e nei pensieri di moltissimi appassionati, ci sono tutta un serie di situazioni che si possono migliorare, e per questo i modder tentano sempre di rendere più moderna possibile l’intera esperienza di gioco.

La prima di queste due mod si chiama The Compass Navigation Overhaul, ed è creata da alexsylex. La mod si ispira a titoli del calibro di The Witcher 3, Horizon Zero Dawn e God of War per rinnovare la bussola Skyrim che si può visualizzare sempre nella parte superiore dello schermo. La mod aggiunge il nome del punto di riferimento dove si sta guardando, la distanza dalla posizione, e delle frecce che indicano la differenza di altezza nei casi in cui il bersaglio si trovi sopra o sotto al giocatore.

Per utilizzare questa mod, però, servirà un’altra mod sempre realizzata da alexsylex: Infinity UI. Il tutto promette di rivoluzionare completamente le mod per la personalizzazione dell’interfaccia utente in Skyrim fornendo un framework che consente agli utenti di personalizzare i singoli elementi dell’UI e porre fine alle incompatibilità tra le varie mod sulla personalizzazione dell’interfaccia.