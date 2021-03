Skyrim: ricreata Riverwood in Valheim, un lavoro pazzesco

Skyrim è uno di quel titolo che, nel bene e nel male, è diventato nel giro degli anni un punto di riferimento per molte opere open world. La community del gioco targato Bethesda a distanza di 10 anni è ancora attivissima con una quantità di mod che rendono il titolo praticamente infinito. In questi giorni abbiamo parlato di uno dei fenomeni di questo 2021, Valheim il simulatore a tema vichingo che nelle ultime settimane ha macinato record su record di utenti attivi su Steam. Una delle caratteristiche che spiccano su tutte è la possibilità di creare opere a dir poco mastodontiche, una su tutte quella del Millennium Falcon di Star Wars.

Un fan di Valheim ha così deciso di ricreare tutto il villaggio di Riverwood di Skyrim e pubblicare successivamente la sua opera sul Reddit del gioco. Vi lasceremo proprio alla fine di questa notizia il post dedicato e, se siete appassionati dell’opera di Bethesda, scommettiamo che vi farà emozionare parecchio. Il risultato è a dir poco pazzesco, una copia in tutto e per tutto della città che si trova tra Helgen e Whiterun.

Questa featured di Valheim ha permesso a molti utenti di sfogare la propria fantasia, ma il titolo sviluppato da da Iron Gate AB e pubblicato da Coffee Stain Publishing non è certamente solo questo. L’opera permette di entrare in un mondo fatto di miti e leggende norrene che hanno affascinato un sacco di videogiocatori da un paio di anni a questa parte. Insomma, Valheim ancora oggi sta stupendo, risultando essere uno dei titoli più giocati su Steam ed è probabile che possa continuare dritto per la sua strada ancora per molto tempo. Noi, non possiamo che essere felici di questo “inaspettato” successo.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Valheim? Credete che possa essere uno di quei titoli che verrà ricordato negli anni a venire? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico.