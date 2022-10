Se siete alla ricerca di un videogioco rilassante, magari anche solo per poter provare l’ebrezza di staccare un attimo la spina dalla vostra frenetica routine, Slow Roads è quello che fa per voi. Creato da uno sviluppatore che si fa chiamare sul web con il nome di Anslo, il gioco è semplicemente un infinito generatore procedurale di strade, che potete percorrere con un veicolo elettrico.

Il progetto Slow Roads è decisamente divertente, anche se ovviamente non è un gioco completo. Si tratta di un pretesto per poter viaggiare liberamente, senza pensieri. Il titolo è completamente gratuito e non c’è nessun download: si gioca visitando questo indirizzo e con due click si è già per strada. Semplicemente fantastico.

Slow Roads non è però un progetto completo. Come specificato da Anslo sulla pagina dedicata al titolo, infatti, il gioco continuerà a espandersi. Nel corso del prossimo futuro lo sviluppatore cercherà di lavorare al supporto per controller e volanti, più location, più tipi di veicoli, più effetti meteorologici, luci e ombre migliori, modalità competitiva e ancora più dettagli per l’ambiente. Il tutto resterà ovviamente gratuito e anche privo di pubblicità.

Dopo averlo provato per qualche minuto, ci sembra chiaro che con Slow Roads abbiamo tra le mani un progetto decisamente interessante. Al momento però il tutto è fin troppo scarno per essere definito un vero e proprio gioco. Si tratta di un esperimento, che è comunque decisamente interessante da poter giocare. La speranza è che il tutto si evolva in un vero e proprio “racing simulator” di semplice fattura, ed è forse necessario in un mondo in cui i videogiochi cercano il realismo sotto ogni aspetto, dalla grafica fino alla simulazione vera e propria. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.