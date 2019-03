Sniper Elite 5, Sniper Elite V2 Remastered e gli altri annunci Rebellion

Sniper Elite 5 è ora in sviluppo, ma Rebellion aveva molte novità da condividere: ecco tutti i dettagli sui giochi Sniper Elite.

Come già sapevamo, Rebellion Developments era pronta a fare un qualche annuncio sui titoli che aveva in produzione. Per errore, era stato distribuito un trailer dedicato a Sniper Elite V2 Remastered, ma non si sapeva a cos’altro si stesse dedicando lo sviluppatore, per quanto molti sperassero in uno Sniper Elite 5. Ora, abbiamo la risposta.

Rebellion ha in cantiere quattro progetti a tema Sniper Elite. Vediamoli insieme:

Sniper Elite V2 Remastered : la versione rimasterizzata del gioco nato su PS3, Xbox 360, PC e Wii U nel 2012; ci trasporterà ancora una volta nella Berlino del 1945 ma con una qualità grafica superiore e nuove feature, come la modalità fotografica;

: la versione rimasterizzata del gioco nato su PS3, Xbox 360, PC e Wii U nel 2012; ci trasporterà ancora una volta nella Berlino del 1945 ma con una qualità grafica superiore e nuove feature, come la modalità fotografica; Sniper Elite 3 Ultimate Edition : il terzo capitolo della serie arriva su Nintendo Switch e ci porta in Nord Africa; si tratta della prima volta su una console Nintendo, per Sniper Elite 3;

: il terzo capitolo della serie arriva su Nintendo Switch e ci porta in Nord Africa; si tratta della prima volta su una console Nintendo, per Sniper Elite 3; Sniper Elite VR : un nuovo gioco, dal nome ancora indefinito, dedicato ai dispositivi VR sviluppato in collaborazione con lo studio inglese Just Add Water, famoso per il proprio lavoro con le serie Oddworld e Gravity Crash;

: un nuovo gioco, dal nome ancora indefinito, dedicato ai dispositivi VR sviluppato in collaborazione con lo studio inglese Just Add Water, famoso per il proprio lavoro con le serie Oddworld e Gravity Crash; Il nuovo capitolo della serie: Rebellion ha anche annunciato che è in lavorazione il nuovo capitolo della serie che percorrerà la strada intrapresa con Sniper Elite 4.

Pare che Sniper Elite 5 (o qualsiasi sia il nome effettivo) sia ancora nelle prime fasi di sviluppo e di certo non apparirà nel corso di quest’anno: possibile che Rebellion voglia proporlo come uno dei titoli iniziali della prossima generazione?

Sniper Elite V2 Remastered sarà disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sniper Elite 3 Ultimate Edition uscirà per Nintendo Switch. Tutte e due i capitoli, insieme a Sniper Elite VR, sono programmati per l’uscita nel corso del 2019. Diteci, cosa ne pensate della proposta di Rebellion? Speravate di vedere qualcosa di più concreto su Sniper Elite 5?