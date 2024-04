Super Mario Odyssey IMPERDIBILE a questo prezzo: solo 50€! (-17%)

Scoprite l’emozionante mondo di Super Mario Odyssey per Nintendo Switch, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 49,90€, ben il 17% in meno rispetto al prezzo originale di 59,99€. Immergetevi in mondi tridimensionali pieni di misteri, provate nuovi costumi e modalità di gioco inedite con Mario. Da New Donk City al Regno delle Cascate, ogni ambiente è unico, ricco di sorprese e lune da collezionare per spingere l’Odyssey verso nuove avventure. È il momento perfetto per partire in questa nuova impresa con Mario e compagni!

Super Mario Odyssey per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario Odyssey è un titolo imperdibile sia per i fan di lunga data di Mario che per chi ama i giochi di avventura e esplorazione in 3D. Questo gioco è ideale per chi desidera un’esperienza di gioco immersiva e variegata, con ogni angolo che nasconde qualcosa di nuovo da scoprire. Con i suoi vasti mondi pieni di segreti e sfide, il gioco incontra il gusto di chi predilige l’esplorazione libera e l’avventura in forme diverse. Grazie alla meccanica innovativa di “cattura” del fedele cappello di Mario, Cappy, i giocatori possono vivere esperienze di gioco uniche e affascinanti.

Super Mario Odyssey è una scelta eccellente per chi apprezza le saghe classiche rinnovate con creatività e originalità. È anche l’ideale per i nuovi giocatori che vogliono esplorare l’universo di Mario in un’avventura epica che fonde tradizione e novità. Tra viaggi su un vascello volante e salti attraverso mondi fantastici, la raccolta di lune per esplorare nuovi orizzonti promette ore di divertimento assicurato per avventurieri di tutte le età.

