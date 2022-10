SEGA lo aveva detto più e più volte: non c’era nessuna intenzione di posticipare il lancio di Sonic Frontiers. Nonostante le critiche dei giocatori verso il titolo, che non è sembrato assolutamente in forma almeno secondo i pareri dei fan e degli amanti del porcospino blu, l’ultima avventura della serie doveva assolutamente uscire entro il 2022. Nel bene o nel male, questa promessa è stata mantenuta, come annunciato su Twitter dal game director Morio Kishimoto.

Nel corso delle prime ore di oggi, sabato 22 ottobre 2022, Kishimoto ha infatti annunciato su Twitter che il gioco è entrato ufficialmente in fase gold. Questo significa che le prime copie del titolo sono oramai pronte per essere mandate in “stampa” e pubblicate nei vari store digitali di Sony, Microsoft e Nintendo. Il gioco non subirà dunque nessun tipo di rinvio e sarà disponibile regolarmente l’8 novembre 2022, come annunciato diverso tempo addietro.

Nel corso delle ultime ore, Sonic Frontiers non è stato l’unico gioco a entrare in fase gold. La serata di ieri infatti ci ha decisamente sorpreso, con l’annuncio della stampa della prima copia di The Callisto Protocol. Il nuovo gioco di Glen Schofield, erede spirituale di Dead Space, sarà disponibile senza ritardi. Notizie del genere sono sempre positive, perché vuol dire che il team di sviluppo ha lavorato bene e che riuscirà a consegnare nelle mani dei giocatori i titoli senza ulteriori attese.

The game director Morio Kishimoto confirms that the development of Sonic Frontiers is completed . https://t.co/66R7v1JmtW — Sonic Frontiers (@Sonic_Frontier) October 22, 2022

Come accennato poco più sopra, Sonic Frontiers si prepara al debutto, fissato per l’8 novembre 2022. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC via Steam. Ora la palla passa in mano alla critica e soprattutto al pubblico: il TEAM SONIC e SEGA dovranno dimostrare di aver lavorato a uno splendido gioco, che tutti i fan del porcospino blu (ultima, vera mascotte di questa industria) si divertiranno a giocare.