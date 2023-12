Sono un giocatore Xbox e vi consiglio cosa regalare a Natale 2023

Vi state riducendo all'ultimo per i regali di Natale 2023? Niente paura, non siete i soli. I videogiochi sono però un dono perfetto per chiunque, perché ormai a tutti piace bene o male videogiocare, anche solo per svago. Vero, i costi non sono bassissimi, ma rappresentano i regali ideali da fare per chi magari possiede (o anche non possiede, dipende dai punti di vista), una console da gioco.

In questo articolo voglio raccontarvi un po' i miei consigli Xbox da regalare a Natale 2023. C'è un po' di tutto, dalle console, alle periferiche fino, ovviamente, ai videogiochi. Valutate per bene i prezzi e le disponibilità e procedete sulla scelta del vostro regalo ideale. Tutti i giochi (a parte Starfield) sono acquistabili anche su Xbox One oltre che sulla Xbox Series X, quindi vi basterà premere il bottone e scegliere l'edizione appropriata. Vi ricordo, inoltre, che se acquistate una Xbox Series S non potete in nessun modo sfruttare i giochi su disco, quindi in quel caso vi suggerirei di ripiegare sull'abbonamento Game Pass.

Regali Xbox per Natale

Xbox Series X

Considerata la console più potente al mondo, Xbox Series X è la piattaforma da regalare per chi cerca massime prestazioni e ama particolarmente videogiocare ai titoli Xbox esclusivi. Oltre a offrire performance elevate, la console è compatta, non troppo grande, silenziosa; dispone di un lettore 4K UHD Blu-ray per poter guardare film ed è totalmente retrocompatibile con il 90% dei giochi Xbox 360 e al 100% con quelli Xbox One. Sarebbe davvero un regalo fantastico da mettere sotto l'albero.

Xbox Series S

Volete regalare una Xbox e non volete spendere troppo? Allora Series S va al caso vostro. Grazie a lei potete giocare senza nessun problema a tutti i videogiochi Xbox presenti sul mercato, anche a quelli next-gen. È più piccola, meno costosa, meno potente e non offre la possibilità di utilizzare videogiochi su disco, visto che non dispone di un lettore Blu-ray, ma rimane davvero un gioiellino per chi vuole comunque avere una piattaforma per videogiocare senza troppi fronzoli ai titoli moderni. Se volete regalare una console a chi non interessa nulla o quasi della componente visiva e ha una buona connessione internet per scaricare i giochi in digitale, allora questa piattaforma fa al caso vostro.

Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate

Ormai non può esistere Xbox senza abbonamento a Xbox Game Pass. Grazie alla sua versione Ultimate potete accedere a una libreria di più di 400 giochi tra Xbox e PC, potendoci giocare senza restrizioni fino a quando i suddetti titoli rimangono nel catalogo. Questo servizio comprende anche la possibilità di videogiocare online e persino in Cloud su un qualsiasi dispositivo abilitato. Insomma, perché regalare un gioco da 70 euro se potete regalare un abbonamento offrendo la possibilità di giocarne a centinaia? In questo articolo vi elenchiamo tutti i titoli presenti all'interno del servizio.

Xbox Controller

Regalare un controller è sempre molto apprezzato, soprattutto quelli Xbox visto che vengono venduti con decine di colorazioni diverse e funziona adeguatamente su praticamente qualsiasi dispositivo, anche Bluetooth (a parte Switch e PlayStation ovviamente). I pad Xbox sono totalmente wireless e funzionano grazie all'ausilio di due batterie stilo o tramite batteria ricaricabile (acquistabile separatamente). Ovviamente potete anche sfruttarlo con il classico type-c.

Xbox Elite 2 Controller

Considerato uno dei migliori controller presenti sul mercato, l'Xbox Elite Serie 2 è un super regalo da fare per chi gioca su Xbox o PC (o entrambi). Oltre ad avere tutte le caratteristiche del già ottimo controller base di Xbox, offre una serie di possibilità in più, grazie a un'elevata presenza di opzioni di personalizzazioni e comandi aggiuntivi presenti nella parte posteriori del gamepad. Oltre a tutto ciò, dispone di una batteria interna ricaricabile attraverso un cavo USB-C e la stessa periferica è facilmente trasportabile in una elegante confezione che comprende anche ulteriori tasti intercambiabili.

Starfield

State cercando un videogioco spaziale in cui potreste sentirvi davvero un esploratore di pianeti e lune? Allora Starfield (qua la nostra recensione) è certamente il gioco che potrebbe conquistarvi. In questa nuova opera di Bethesda potrete creare il vostro personaggio, viaggiare tra le stelle e divenire chi voi vogliate mentre cercate di scoprire i segreti dell'universo conosciuto, affrontando al contempo pirati spaziali, creature aliene e gruppi anarchici. Le possibilità sono infinite e le storie molto numerose, in generale si tratta di un'esperienza che potrebbe donarvi centinaia di ore di gioco. Starfield è disponibile su Xbox Series X|S e PC.

Call of Duty Modern Warfare 3

Call of Duty è sempre un ottimo regalo. Quest'anno l'esperienza FPS di Activision non è certamente tra le migliori per quanto riguarda la campagna single player, ma il suo comparto multigiocatore è ancora oggi uno dei elogiati sull'intero mercato. Online il divertimento è infatti assicurato, attraverso svariate mappe, tanta personalizzazione e un modello di gioco immediato e facilmente accessibile. Se state cercando uno sparatutto online ben pensato, allora Modern Warfare III fa certamente al caso vostro. Il titolo è acquistabile su Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 e PC.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 è senza dubbio il miglior videogioco di corse presente sul mercato. Avete sempre sognato di spingere una Lamborghini o Ferrari ai limiti, magari anche in una foresta o in una spiaggia? Horizon lo permette. Il titolo offre una grafica incredibile e un gameplay variegato, divertente e adatto a tutti. Possiamo considerare questo capitolo come il titolo Xbox per antonomasia da regalare alle festività, visto che offre un'elevata longevità e una qualità difficilmente replicabile.

Hogwarts Legacy

Quale miglior regalo di Natale se non il miglior videogioco ambientato nell'universo narrativo di Harry Potter? In Hogwarts Legacy potrete creare il vostro mago dei sogni, esplorare le sale di Hogwarts, visitare la Stanza delle Necessità e vivere il Wizarding World come mai prima d'ora e in completa libertà. Avete sempre sognato di svolazzare in giro con una scopa o su un Ippogrifo? Potrete farlo. Scegliete la vostra casata, imparate le vostre magie preferite e preparatevi ad affrontare una minaccia originale mai raccontata nei libri o nei film.

Diablo 4

Cercate un'esperienza da giocare con gli amici online o in schermo condiviso? Allora Diablo 4 valutatelo perché potrebbe davvero divertirvi parecchio. Grazie al suo gameplay immediato e alla sua longevità, Diablo 4 è probabilmente uno degli Action Hack'n'Slash con elementi RPG migliori sul mercato in questo momento. Senz'altro uno dei videogiochi perfetti da regalare durante queste festività natalizie, soprattutto se adorate macellare migliaia di demoni in compagnia dei vostri amici (o della vostra famiglia).

