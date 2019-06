Sony riconferma il “cross-generational play” per PS5 e PS4

Sony non si ferma e continua a dare conferme legate a PS5: ora, Jim Ryan ha parlato del "cross-generation Play" con PS4. Ecco i dettagli.

Sony non sarà presente all’E3 2019, a differenza di molti altri suoi concorrenti, ma questo non significa che non abbia nulla da dire sui propri progetti futuri. Non solo la scorsa settimana è arrivato il primo vero trailer di gameplay di Death Stranding, con tanto di data di uscita, ma oggi Sony Interactive Entertainment ha parlato di PS5 e delle sue funzioni uniche. Le novità arrivano dal CEO in persona, Jim Ryan, il quale ha parlato nel numero di modelli di PS5 che saranno disponibili al D1, del supporto al 4K e 120Hz e, non meno importante, del “cross-generational play”.

Quest’ultimo è infatti fondamento della filosofia di Sony PlayStation, ma cosa significa esattamente? Molto semplicemente che chiunque giochi con PlayStation 5 (o come si chiamerà, visto che il nome non è stato ufficialmente confermato) potrà giocare senza problemi i titoli PlayStation 4 e potrà giocare online anche con chi è ancora “fermo” alla old-gen.

Sony non vuole quindi separare nettamente la propria utenza come avvenuto con PlayStation 3 e PlayStation 4. Si tratta di un netto passo in avanti, in parte condizionato dall’impegno di Microsoft nell’offrire il supporto alla retrocompatibilità su Xbox One.

La transizione da questa generazione alla prossima, quindi, sarà più semplice e noi giocatori non dovremo rinunciare a nulla, acquistando PS5: anche PlayStation VR, infatti, funzionerà perfettamente sulla nuova console; Sony non desidera offrire subito un nuovo headset, secondo quanto dichiarato. Diteci, vi fa piacere che Sony abbia sposato questa filosofia?