Mentre l’affare Microsoft Activision Blizzard non si è ancora concluso in via ufficiale, ci è capitato più e più volte di sentire il pensiero di altre compagnie videoludiche su questo affare epocale per il settore. Tra le più attive c’è sicuramente Sony, con il colosso nipponico che più volte si è preoccupato di dire la propria sulla grande acquisizione. La compagnia del marchio PlayStation non è per nulla favorevole alla buona riuscita dell’affare, e in questi ultimi giorni è tornata a parlare di una proposta fatta da Microsoft.

Giusto di recente Sony è tornata a dire la propria sulla questione Microsoft Activision Blizzard alla società di consulenza MLex. Il punto di vista della compagnia nipponica sulla questione è risaputo, ma l’argomento ripreso in esame è tornato ad essere la proposta da parte di Microsoft di offrire a Nintendo un accordo decennale per godere di tutti i prossimi capitoli della saga di Call of Duty anche sulle proprie piattaforme.

Secondo quanto è stato dichiarato da Sony in questa occasione, il colosso del marchio PlayStation pensa che questa offerta fatta a Nintendo non sia altro che un diversivo che svia le attenzioni dall’acquisizione di Activision e Blizzard da parte di Microsoft. Sony, infatti, crede fermamente che i giocatori Nintendo non siano interessati a un brand come quello di Call of Duty, dato che non rientra propriamente tra i tipi di esperienze che si vedono tradizionalmente sulle console targate Nintendo.

Detto ciò, Sony pensa che Nintendo abbia fatto più che bene ad accettare l’offerta, dato che la compagnia di Osaka non è una stretta rivale di Microsoft come lo è PlayStation, ma nonostante questo è stato dichiarato anche quanto segue: “Nintendo Switch potrebbe non essere in grado di far girare facilmente i giochi della saga di Call of Duty e potrebbe non essere mai in grado di farlo. Lo sviluppo di una versione del gioco compatibile con Switch potrebbe richiedere anni, rendendo insensato un accordo di licenza della durata di 10 anni”.

