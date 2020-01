Sony non parteciperà all’E3 2020, arrivata la conferma ufficiale

Lo pensavamo tutti ma nessuno aveva il coraggio di urlarlo a gran voce. Ora la conferma è ufficiale e ad annunciarlo, è stato un portavoce del colosso videoludico, che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di GamesIndustry: “Dopo un’attenta valutazione, Sony Interactive Entertainment ha deciso di non partecipare all’E3 2020. Abbiamo grande rispetto per l’ESA come organizzazione, ma sentiamo che la visione dell’E3 2020 non sia il posto giusto per ciò su cui ci vogliamo concentrare in questo 2020“.

Il portavoce ci tiene comunque a far sapere alla community come Sony parteciperà a centinaia di altri eventi per consumatori in giro per il pianeta. “Il nostro obiettivo è assicurarci che i fan si sentano parte della famiglia PlayStation, e garantire loro l’accesso ai loro contenuti preferiti” afferma ai microfoni “Abbiamo una fantastica line-up di titoli in arrivo su PS4 e, con l’arrivo imminente di PS5, siamo davvero impazienti di vivere un anno di celebrazioni con i nostri fan“.

Questo 2020 si attesta quindi essere il secondo anno consecutivo senza la partecipazione di Sony alla manifestazione più importante del panorama videoludico internazionale. Un vero peccato, specialmente dato il lancio della nuova PlayStation 5 che il pubblico attende ovviamente, con trepidante hype e curiosità.

Ricordiamo inoltre come in queste ultime ore, alcuni dirigenti di Sony siano stati avvistati insieme a San Francisco. Secondo alcuni utenti, si pensa stiano preparando un grande reveal per la presentazione ufficiale di PS5. Come riportato dalla redazione di PushSquare, in questo periodo dell’anno a San Francisco non sono attese manifestazioni o incontri speciali per il settore videoludico e, secondo delle voci di corridoio, Sony potrebbe aver in cantiere un evento dedicato unicamente a PlayStation 5 durante il mese di febbraio.

Purtroppo queste ultime, sono solo voci senza alcuna conferma ufficiale e quindi al momento l’unica cosa che possiamo fare è attendere la prossima mossa di casa Sony. Cosa tirerà fuori dal cilindro?