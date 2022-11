Sembra proprio che Sony Interactive Entertainment sarà il nuovo publisher di Lost Soul Aside e Convallaria, in relazione al China Hero Project. La conferma diretta di questa particolare dinamica commerciale giunge dal profilo Twitter personale di Josh Ye, corrispondente della sezione tecnologica di Reuters.

Just in:

PlayStation China chief: Sony aims to sell twice as many PS5 in China as it did PS4.

Sony has also just announced at its China Hero Project event that it has invested in both Lost Soul Aside and Convallaria. And Sony is going to be the publisher of both games. — Josh Ye (@TheRealJoshYe) November 22, 2022

Nel post di Ye troviamo una dichiarazione dal capo di PlayStation China, il qualche ufficializza il tutto, sottolineando che l’attuale e preminente obiettivo aziendale è quello di riuscire a raddoppiare le vendite di PS5 in Cina, basandosi sulle precedenti vendite di PS4: “Dal Capo di PlayStation China: Sony punta a vendere il doppio di PS5 in Cina rispetto a quanto avvenuto con PS4. Sony, inoltre, ha appena annunciato al suo evento China Hero Project che ha investito sia in Lost Soul Aside che in Convallaria. Sarà l’editore di entrambi i giochi”.

Sia Lost Soul Aside che Convallaria hanno attirato la curiosità degli appassionati di settore nelle loro precedenti presentazioni e fasi di sviluppo, per poi cadere in un particolare e generale silenzio stampa.

Le ultime notizie su Convallaria risalgono al 2020 circa, con gli sviluppatori di questo sparatutto multigiocatore in terza persona, i ragazzi di Loong Force, che parlarono di intrecci emotivi, con esperienze realistiche e un gameplay aggressivo e fluido, tutto all’insegna del coinvolgimento dei videogiocatori. Lost Soul Aside invece generò una certa attrattiva agli inizi per la sua anima action, e per il fatto che si trattava di un progetto realizzato in toto da una singola persona. L’interesse generale dell’epoca ha spinto, però, Sony a interessarsene per poi non divulgarne troppo l’evoluzione produttiva.

Non ci resta, quindi, che attendere nuovi dettagli in merito a questi nuovi progetti, nella speranza di avere maggiori dettagli su entrambi. L’attesa generale va avanti da fin troppo tempo e il cambiamento di ruolo di Sony, adesso publisher, può solamente far ben sperare sia sulle tempistiche che sulle possibilità economiche in gioco.