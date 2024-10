Concord potrebbe essere costato una follia, da mani nei capelli

Come ormai ben saprete, ieri sera Sony ha annunciato di aver chiuso Firewalk Studios (lasciando a casa più di 210 persone) dopo il fallimento di Concord, lo sparatutto multiplayer per PS5 e PC rilasciato ad agosto che riuscì a entrare nelle case di sole 25.000 persone.

Secondo quanto riportato da Kotaku, il budget iniziale per Concord era di "poco più di 200 milioni di dollari", ma il costo totale potrebbe essere molto più alto. Questa cifra non include l'acquisizione dei diritti sulla proprietà intellettuale da parte di Sony, né l'acquisizione del team di sviluppo. Inoltre, non comprende i costi di marketing e le spese aggiuntive dovute ai ritardi.

La stima di un costo complessivo di 400 milioni di dollari, emersa diverso tempo fa, potrebbe quindi non essere lontana dalla realtà. Considerando le vendite estremamente basse, Concord è senza dubbio diventare uno, se non il più grande flop nella storia videoludica e in generale dell'industria dell'intrattenimento.

La chiusura di Firewalk Studios era inevitabile.

La cancellazione di un progetto così costoso e ambizioso non può che far riflettere sulla sostenibilità di investimenti di questa portata nel mercato, o meglio, su investimenti di giochi live service pensati in maniera completamente casuale. A Sony manca completamente il know how di sviluppo di questa tipologia di giochi, tuttavia ha già spiegato (tramite un messaggio rilasciato proprio da Hermen Hulst) che non vuole arrendersi e continuare a provarci. A questo punto ci viene da chiederci: sarà una buona idea?