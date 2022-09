Dopo l’assenza alla Summer Game Fest e alla Gamescom 2022, PlayStation piazza la tripletta di assenze, saltando anche il Tokyo Game Show 2022. Come emerso dalla schedule dello show nipponico, infatti, Sony non terrà né una diretta né sarà presente fisicamente sullo show floor della kermesse, che si terrà a settembre.

Come riportato da PlayStation Lifestyle, in realtà i giochi di PlayStation saranno comunque presenti in fiera. Non sarà possibile giocare o vedere God of War Ragnarok, né il rifacimento di The Last of Us. Sony ha optato per un “indie corner”, dove saranno presenti probabilmente alcuni giochi di terze parti più piccoli. In aggiunta, Capcom si è assicurata anche una demo di PS VR2, come vi avevamo già svelato nel corso dell’ultima settimana. Ufficialmente dunque il colosso nipponico non sarà in fiera, ma parte della sua line-up invece sì.

Ci sono diversi motivi per cui Sony sta saltando oramai da diversi anni alcune fiere di settore, esattamente come Nintendo e sono tutti da ricercarsi nell’organizzazione dei propri show. Tra PlayStation Showcase e State of Play, infatti, l’azienda giapponese preferisce concentrare tutte le novità e gli aggiornamenti per la community in dei veri e propri appuntamenti “personali”. Microsoft, invece, sta lavorando all’opposto, tanto che Xbox sarà presente al TGS 2022 (così come è stata presente durante la Gamescom 2022), con uno show incentrato però su giochi già annunciati e con un occhio di riguardo al territorio nipponico.

Il Tokyo Game Show 2022 si terrà dal 15 al 18 settembre 2022. Durante lo show nipponico Konami dovrebbe annunciare l’arrivo di un nuovo capitolo di una serie videoludica molto amata dai giocatori. Non sappiamo però se si tratterà di Silent Hill, Metal Gear Solid oppure una serie “minore”, come per esempio Bomberman. Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.