Soul Calibur VI: il produttore parla del porting per Nintendo Switch

Molti di voi probabilmente non lo ricorderanno, ma diversi anni fa vi abbiamo parlato di una intervista fatta dal portale DualShockers al produttore di Soul Calibur VI: Motohiro Okubo. Ai tempi infatti lasciato una “porta aperta”, sottolineando comunque che al momento una versione del titolo per la console ibrida non fosse in fase di sviluppo. Da quella dichiarazione sono passati precisamente due anni e come tutti noi sappiamo Soul Calibur VI ormai è uscito per PC, PlayStation 4 e Xbox One ed ha già salutato l’arrivo della seconda stagione di contenuti e, per quanto riguarda la versione per Nintendo Switch, ancora non c’è traccia.

Okubo ha confessato a SoulCaliburCommunity.com quanto segue. “Vi risponderò onestamente. Ricordo di avervi detto che non eravamo sicuri di poter convertire SoulCalibur VI per Nintendo Switch. Dissi che avremmo esaminato la situazione, ebbene quando l’ho detto non sapevo che ci sarebbe stata una Stagione 2, e adesso che siamo concentrati sul lavoro, sarò completamente onesto con voi dicendo che non abbiamo avuto il tempo di pensare al porting per Switch. Quindi, fondamentalmente, la situazione non è cambiata di molto”.

Quindi come ha detto il produttore Okubo la situazione fondamentalmente è la stessa di due anni fa. Se qualcuno stava aspettando il porting del titolo su Nintendo Switch allora dovrà aspettare parecchio tempo e recuperarlo possibilmente per le altre console se ne ha l’occasione. Onestamente vedere il titolo girare su Nintendo Switch ci stranisce non poco visto e considerando che il gioco è estremamente tecnico ed i Joycon della console sicuramente non aiutano. Ricordiamo infatti che Soul Calibur VI è uno degli 8 partecipanti agli EVO 2020, ma del resto anche Dragon Ball FighterZ ha avuto un porting per la console ibrida di casa Nintendo che ha riscontrato un discreto successo, quindi sperare non costa nulla.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vorreste giocare nei panni di Mitsurugi e Voldo sulla console Nintendo? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità relative a Soul Calibur VI.