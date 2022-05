Pokémon è una delle serie di videogiochi che più si è prestata nel corso degli anni a spin-off di ogni genere. Dai puzzle game fino ai fighting game, Nintendo e Game Freak hanno provato più e più volte a provare a far cambiare l’identità del popolare gioco di ruolo a turni. L’esperimento di un utente Reddit potrebbe però aver cambiato completamente le carte in tavola e averci regalato una sorta di gioco horror a tema pocket monster.

Sulla popolare board, infatti, l’utente TheRevivalProd ha realizzato un breve corto che teorizza un ipotetico gioco in prima persona di Pokémon, con grafica foto realistica. Nel filmato la prospettiva è in prima persona e viene mostrato l’incontro con Onix. Il risultato? Decisamente terrificante. Il pocket monster è infatti spaventoso quanto magnifico, tanto da lasciare tutti senza fiato. Questa sorta di proof of concept dimostra perfettamente come un gioco horror prodotto da Game Freak, con questo comparto grafico, potrebbe essere davvero la svolta definitiva del franchise.

“Adesso immaginate di essere nell’acqua e vedere un Gyarados o Kyogre oppure qualsiasi Pokémon d’acqua comparire davanti a voi, con questo stile grafico. Diventerebbe il mio incubo”, il commento lasciato da un utente, e viene difficile non concordare con lui. Siamo sempre stati abituati a vedere i pocket monster di Game Freak come creature amichevoli, ma un incontro nella vita reale probabilmente non sarebbe tutto rosa e fiori. “Abbiamo bisogno di un gioco horror così”, un altro commento lasciato al video.

A oggi è ovviamente impossibile pensare a un gioco di Pokémon con questa grafica e soprattutto con questo stile. La speranza però è l’ultima a morire. Se mai un giorno Nintendo si aprirà davvero alla bruta potenza delle sue console come i competitor Sony e Microsoft e volesse cambiare completamente direzione, allora un progetto simile potrebbe forse essere approvato. Per ora non possiamo far altro che continuare a guardare questa sorta di proof of concept.