Spider-Man raggiunge gli Avengers con il nuovo gameplay, ma i fan sono scontenti

Dopo oltre un anno dal lancio di Marvel’s Avengers, finalmente scopriamo di più sull’arrivo di Spider-Man, uno dei supereroi Marvel più amati e richiesti dai fan. Come Crystal Dynamics e Square Enix hanno dichiarato fin da subito, l’Uomo Ragno sarà un eroe giocabile esclusivamente sulle piattaforme PlayStation, e ora le due compagnie hanno voluto mostrare il primo gameplay dedicato all’arrampicamuri e svelare una novità non tanto gradita ai fan.

In una recente intervista con la redazione di IGN USA, il Gameplay Director di Marvel’s Avengers, Philippe Therien, ha spiegato che Crystal Dynamics ha scelto di non andare a inserire nuove missioni di storia dedicate a Spider-Man. “Vogliamo dedicare i nostri sforzi a contenuti che tutti possano giocare, quindi abbiamo scelto di dedicare molte delle nostre energie al raid di Klaw in arrivo”.

Questa scelta ha dato noia ad alcuni giocatori, i quali aspettavano da parecchio l’arrivo di Spider-Man in Marvel’s Avengers. Oltre a questo, molti giocatori si stanno anche lamentando di alcune animazioni dell’Uomo Ragno nel gameplay mostrato, che sembra quasi non colpire i nemici ma fluttuare nell’aria colpendo il nulla.

Il nuovo DLC dedicato a Spider-Man in Marvel’s Avengers arriverà il prossimo 30 novembre. Vi ricordiamo che solamente i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 saranno in grado di godere dei nuovi contenuti dedicati all’arrampicamuri newyorkese.