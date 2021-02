Square-Enix: perde a un gioco e minaccia la compagnia, arrestato

Queste sono certamente le notizie che non vorremo riportare mai in quanto l’idiozia a volte raggiunge livello inimmaginabili. Non è la prima volta che vediamo come in Giappone alle volte ci siano personaggi estremamente violenti, ricordiamo ad esempio due anni fa un uomo che aveva minacciato Square-Enix con una mail minatoria che aveva messo all’erta i vertici della società nipponica, inutile dirlo ma l’uomo è stato prontamente arrestato prima che realizzasse il fattaccio. Purtroppo, a distanza di un paio d’anni un residente di Saitama è stato preso in custodia dopo aver inviato diverse minacce alla società famoso per aver sviluppato titoli del calibro di Final Fantasy.

Il sospetto, di nome Toshiyuki Kan, avrebbe addirittura inviato più di trenta mail al sito web del gioco free-to-play mobile targato Square-Enix Dragon Quest of the Stars. Inizialmente queste erano i classici messaggi che ogni utente manda, del tipo “cosa devo fare per vincere a questo gioco?” ma mano a mano i messaggi si facevano sempre più insistenti fino ad arrivare a minacce gravissime al team di sviluppo.

Il 39enne avrebbe ammesso le colpe dichiarando successivamente alla polizia “non potevo vincere, quindi mi sono arrabbiato molto”. Come abbiamo detto all’inizio di questa notizia, non è la prima volta che in Giappone vengano riscontrati casi di questo tipo per motivi davvero futili. Noi, dal canto nostro, non possiamo fare altro che sperare che in futuro le persone possano ragionare prima di agire in questo modo, sappiamo bene come le società siano costantemente prese di mira dall’utenza del web, ma esiste una linea sottile da non superare assolutamente.

Cosa ne pensate di questa notizia? Come pensate si possa risolvere questo problema? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le curiosità in ambito videoludico.