Negli scorsi giorni siamo stati invitati da Square Enix e dai disponibilissimi ragazzi di Plaion Italia a recarci a Londra per prendere parte allo Square Enix Plays 2022. Un evento nato parallelamente alla kermesse del Tokyo Game Show e pensato per permettere alla stampa europea di provare con mano l’intera line-up di fine 2022 del publisher giapponese, tra cui l’attesissimo Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Un’occasione che abbiamo preso decisamente al volo e che ci ha concesso di conoscere più a fondo numerosi titoli particolarmente interessanti in uscita nei prossimi mesi, come Star Ocean The Divine Force e Dragon Quest Treasures, oltre che immergerci in una capitale d’Albione a lutto.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

Il principale titolo che abbiamo avuto modo di provare allo Square Enix Plays 2022 è sicuramente stato Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, con la riproposizione dell’amato titolo per PSP che ha sicuramente catturato l’attenzione di tutti i partecipanti all’evento. Come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato, questa riedizione di Crisis Core sembra infatti essere un’operazione di ottimo livello, capace di rendere onore all’opera originale smussandone al contempo alcune impervietà. Un titolo rispettoso, graficamente aggiornato e dotato di una narrativa sempre attuale: sia i vecchi fan che i nuovi troveranno insomma il prossimo 8 dicembre qualcosa di potenzialmente molto interessante. E chissà che, nonostante le promesse di fedeltà alla versione originale, non ci venga riservata qualche sorpresa sotto forma di collegamento al nuovo corso di Final Fantasy VII inaugurato con il Remake del 2019.

Valkyrie Elysium

Un altro grande nome che abbiamo avuto modo di provare e che è in arrivo a brevissimo, il prossimo 29 settembre, su PS4, PS5 e PC, è Valkyrie Elysium. Un ritorno, quella della peculiare saga di Square Enix, attesissimo da miriadi di fan, che dopo anni di attesa non vedono l’ora di poter vivere una nuova epopea in compagnia delle potenti valchirie della serie. A Londra abbiamo avuto modo di testare la corposissima e piena di spunti demo disponibile a tutti sul PlayStation Store, con la prova che ci ha tutto sommato soddisfatto, al netto di qualche dubbio sulla resa tecnica del titolo.

La cosa sicuramente meglio riuscita di Valkyrie Elysium, e che ci ha più positivamente impressionato nel corso del nostro hands-on londinese, è sicuramente il gameplay. L’opera di Square Enix si fregia infatti di un impianto action-RPG, o sarebbe meglio dire action-jrpg, degno di nota e in grado di regalare momenti niente male. Oltre ai classici poteri speciali, attacchi di differente natura, combo e quant’altro, in Valkyrie Elysium saremmo infatti dotati come da tradizione della saga della possibilità di evocare prodi guerrieri dell’antichità ad aiutarci in battaglia. Il tutto condito da un sistema basato sui danni elementali, che dona una maggiore vena strategica agli scontri.

Gli alleati di cui prima, inoltre, ci torneranno di grande aiuto pure per risolvere dei semplici enigmi ambientali, anche se nel corso della nostra prova abbiamo trovato parecchio impreciso il sistema per indirizzare correttamente le varie azioni, vedi ad esempio ingaggiare il punto esatto in cui chiedere alla propria evocazione di ghiacciare il terreno. Non esattamente esaltante, come accennato poco fa, neanche l’aspetto tecnico, che anche sull’ammiraglia di casa Sony risulta troppo granuloso e poco al passo coi tempi. Tolti tali difetti, Valkyrie Elysium potrebbe però rivelarsi in grado di regalare diverse ore di gioco di buon livello, sancendo un degno ritorno per una saga colma di potenziale. Per saperlo non ci resta che attendere giusto una manciata di giorni, quando il titolo sbarcherà finalmente nei negozi, digitali e non.

Star Ocean The Divine Force

La vera sorpresa dello Square Enix Plays 2022 ha però principalmente un solo nome, ossia quello di Star Ocean The Divine Force. L’ultimo episodio della celebre saga nipponica, che arriverà su Xbox, PS4, PS5 e PC il prossimo 27 ottobre, ci ha infatti decisamente colpito. Nonostante un aspetto tecnico e artistico non di primissimo livello, Star Ocean, come riporta anche la nostra anteprima dedicata “sembra avere tutto ciò che serve per rivelarsi un gioco di ottimo livello, in grado di tenere alto il nome che porta e al contempo spingersi, perché no, anche verso nuovi orizzonti”. Se cercate un JRPG dallo stampo action, in grado di fondere assieme fantasy e fantascienza con un gameplay veloce e dal grande potenziale, il nostro consiglio è quello di tenerlo d’occhio. Molto probabilmente potrebbe infatti rivelarsi una delle più piacevoli sorprese di questo 2022.

The DioField Chronicle

Nel momento in cui leggerete questo articolo The DioField Chronicle sarà già uscito sul mercato su praticamente ogni piattaforma di gioco, a partire da Xbox fino ad arrivare a Nintendo Switch, passando per le due console PlayStation e PC. Anche in questo caso, come per Valkyrie Elysium, la versione messa a nostra disposizione a Londra era la medesima demo già presente sugli store, con il nostro provato che non ha potuto fare altro che confermare le già buonissime impressioni che vi avevamo anticipato al tempo. Un ibrido tra JRPG e strategico a turni con tutte le carte in regola per sfondare tra gli appassionati di entrambi i generi, grazie a un gameplay curato e una narrativa di livello. Un’avventura che, in attesa della nostra recensione che arriverà a breve, non possiamo fare altro che consigliarvi fin da ora, con pochissime limitazioni.

Dragon Quest Treasures

“L’ultimo spin-off della celebre saga nipponica ha tutto per rivelarsi un ottimo titolo, a partire dall’ambientazione fino ad arrivare a un gameplay sulla carta intrigante”: con queste parole vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato della nostra prova con Dragon Quest Treasures, esclusiva per Nintendo Switch in arrivo il prossimo 9 dicembre. Il nuovo spin-off della celeberrima saga, infatti, promette decisamente bene, grazie a un sistema di gioco che pare essere in grado di amalgamare saggiamente insieme esplorazione, combattimenti e una trama apparentemente leggera ma dotata di buoni spunti. Resta ovviamente da valutare il tutto su una versione più completa e corposa del titolo, ma siamo sicuri che tutti coloro che amano le atmosfere della saga troveranno in Dragon Quest Treasures XI pane per i propri denti. E volete mettere poi il poter vivere un’avventura in compagnia di Erik e Mia da giovani?

Nier Automata

Di Nier Automata, oramai, probabilmente ne sentirete parlare da diversi anni. Il titolo di Platinum Games ha infatti dal 2017, data di uscita ufficiale dell’opera, a oggi saputo raccogliere sempre più proseliti e superare la decisamente impressionante quota di cinque milioni di copie vendute. Un successo meritatissimo, per un’opera valida sul piano del gameplay, brillante a livello narrativo e artisticamente intrigante. Tutta una serie di motivi che rendono il lancio di Nier Automata su Nintendo Switch non solo un’operazione da non sottovalutare, ma quasi necessaria per poter permettere ad ancora più persone di mettere le mani sul giocone di Platinum Games.

La nostra prova allo Square Enix Plays 2022 ci ha concesso di provare su Switch OLED i primi minuti di gioco, con il test che ci ha decisamente soddisfatto. Giocato in modalità portatile Nier Automata non ha infatti mostrato il fianco a rallentamenti di sorta, rivelandosi stabile durante tutto il corso della nostra prova. Nonostante la resa tecnica sia complessivamente minore rispetto a quella delle altre versioni del titolo, giocato sul bellissimo schermo di Switch OLED Nier Automata riesce a regalare comunque degli ottimi colpi d’occhio, in grado di rendere onore a titolo e piattaforma di gioco. Tali impressioni sono ovviamente da corroborare sull’intera avventura, ma se questa versione di Nier Automata riuscirà a mantenere la stabilità e la qualità di questa prova dall’inizio alla fine, molto probabilmente ci troveremo di fronte uno dei porting più riusciti per la piccola ibrida di casa Nintendo.

Harvestella

Harvestella è letteralmente un farming sim con elementi da RPG. Un qualcosa che, per i meno esperti, potrebbe facilmente sembrare una strana accozzaglia di generi, ma che in realtà pare avere più di una freccia nella propria faretra. Complice l’implosione negli ultimi anni di titoli come Animal Crossing, quello dei farming sim è diventato infatti, scusateci il gioco di parole, terreno fertile su cui cercare fortuna. Fondere il tutto con meccaniche da gioco di ruolo, come tenta di fare Harvestella, apre poi le porte a infinite possibilità, che se ben sfruttate potrebbero risultare dirompenti. La nostra prova, così come già successo per The Diofield Chronicle e Valkyrie Elysium, si è svolta su una demo già rilasciata al grande pubblico, non permettendoci di scoprire molto altro sul titolo in uscita il prossimo 4 novembre su PC e Nintendo Switch.

Il tutto dalla nostra prova sembra in ogni caso funzionare bene, con la simbiosi tra meccaniche da farming sim e quelle da action-RPG che pare ben pensata e dotata del giusto equilibrio. Al leitmotiv che ci vedrà ricorrentemente pescare, coltivare i campi e sconfiggere mostri si annida poi una narrativa che pare in grado di dire la propria, espandendo verticalmente di molto il potenziale del titolo. La sfida per Square Enix è quella di riuscire a mantenere alto l’interesse del giocatore anche dopo diverse decine di ore di gioco, proponendo sempre nuove meccaniche e uno svolgersi delle vicende soddisfacente. Se così fosse Harvestella potrebbe decisamente dire la sua anche in un mercato oberato come quello dei farming sim.

Gli altri titoli dello Square Enix Plays 2022

Oltre ai titoli elencati qua sopra, lo Square Enix Plays 2022 ci ha permesso di provare anche un’altra manciata di opere. Tra queste Life is Strange Arcadia Bay Collection, ossia l’edizione rimasterizzata per Nintendo Switch contenente sia il primo Life is Strange che Before the Storm. Un qualcosa di contenutisticamente quindi sicuramente valido, con il primo titolo di DotNot che ancor’oggi risulta validissimo. Se la qualità dei titoli è quindi appurata, la nostra prova sul campo ci ha svelato purtroppo qualche ombra sul piano tecnico, con la versione provata su TV che ci ha lasciato qualche dubbio di troppo. Molto meglio, invece, se giocato in modalità handled, dove la resa grafica è migliore e dove anche ludicamente è possibile fruire meglio del titolo, data la sua natura.

Life is Strange (2015)

Molto interessante è anche Romancing Saga Minstrel Song Remastered, in uscita questo inverno su PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Una versione che riprende il classico del 2005 per PS2 e lo ripropone non solo con una nuova grafica, ma anche con tutta una serie di modifiche che rendono il gameplay più attuale e dei nuovi contenuti. Un’opera probabilmente non per tutti, ma che siamo sicuri troverà terreno fertile nei vecchi appassionati e anche in qualche nuovo giocatore grazie alla cura con cui sembra esser stata creata. Chiude infine la carrellata dei titoli presenti all’evento Power Wash Simulator, ossia nientepopodimeno che uno dei fenomeni del momento che abbiamo potuto giochicchiare su PC, ossia su una piattaforma su cui è disponibile da tempo.

Come avrete avuto modo di capire, Square Enix ha insomma ben più di una cartuccia in canna per questo fine 2022. Sebbene non ci siano sulla carta titoli best-seller, vedi ad esempio il futuro e attesissimo Final Fantasy XVI, il publisher nipponico pare infatti aver allestito una line-up con i controfiocchi, colma di graditissimi ritorni e remastered desiderate da anni, per un panorama complessivo particolarmente roseo. Qualsiasi sia la vostra piattaforma da gioco preferita, insomma, questo inverno ci sarà di cui divertirsi grazie a Square Enix.