Stallion83 raggiunge due milioni di punti nel GamerScore segnando un nuovo record mondiale

Nella giornata di ieri, lo statunitense Raymond Cox, meglio conosciuto come “Stallion83”, ha finalmente superato il precedente record raggiungendo i due milioni di punti nel GamerScore Xbox. È la prima persona al mondo a raggiungere questo risultato.

Tale momento, trasmesso in diretta su Twitch, è stato il culmine di tredici anni di “carriera videoludica”. Un viaggio che gli ha permesso di guadagnare un buon numero di follower su Twitch e su Twitter, oltre che un riconoscimento dallo stesso team Xbox e il mantenimento del titolo “Highest Xbox Live GamerScore” all’interno del Guinness World Records.

Cox ha affermato, in traduzione: “Ho cercato il giusto videogame da giocare per settimane, ma non sono stato in grado di trovare nulla di adatto. Halo è il mio franchise preferito quindi, mentre cercavo un gioco, ho realizzato che sarebbe dovuto essere proprio lui.”

Stallion83 ha quindi scelto Halo 2 dalla Halo: The Master Chief Collection. Ha raggiunto esattamente i due milioni di punti con un obbiettivo ottenuto alla fine del filmato conclusivo dell’opera. Tale momento è stato condiviso con i suoi follower. Persino Microsoft lo ha aiutato a celebrare tale traguardo inviando un controller Xbox One con inciso “2,000,000 G”.

“Ho usato un controller speciale quando ho raggiunto la quota un milione (anch’esso inviato da Xbox) e ora ho quello da due milioni da usare per questo nuovo traguardo. Li uso solamente per lo specifico obbiettivo che mi permette di raggiungere il record e poi non li uso più. Li metto solo in mostra.”

Alla domanda se il suo prossimo sogno fosse il terzo milione, Cox ha risposto in questo modo: “Non lo so. Per i due milioni mi sono serviti 13 anni. Ho preso il mio primo achievement il 22 novembre 2005. Amerò sempre i videogame e gli obbiettivi, comunque, e ci giocherò sempre.”

“Ci sono un sacco di giochi che non ho avuto la possibilità di giocare. Devo dedicare più tempo a Red Dead Redemption 2 e ad Assassin’s Creed Odyssey. C’è il nuovo DLC di Forza Horizon 4 in arrivo a dicembre, anche; così come Just Cause 4, Gears of War 5, Crackdown 3, Metro Exodus e Ori and the Will of the Wips.”

Pare quindi che il futuro di Stallion83 sia carico di impegni. Voi, invece, quanto siete vicini ai due milioni di punti?