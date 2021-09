Star Wars Eroi della Galassia | Personaggi migliori e Tier List Squadre

Volete scoprire quali sono i personaggi migliori, le tier list e le squadre migliori per i moltissimi eroi presenti all’interno di Star Wars: eroi della galassia? Siete nel posto giusto!

Star Wars eroi della galassia è un gioco di ruolo free to play per smartphone uscito nel 2015 grazie al publishing di Electronic Arts; il titolo comprende un vastissimo cast di eroi provenienti dal canone espanso di Star Wars, andando a pescare eroi e personaggi da moltissime iterazioni diverse del franchise.

Data la grandissima quantità di eroi presenti e i numerosi aggiornamenti del gioco è molto importante avere una guida o almeno una canovaccio da cui partire per andare ad allenare subito i personaggi giusti senza perdere tempo con quelli più scrausi.

Star Wars Eroi della galassia: 10 personaggi migliori

È difficile dire in assoluto i dieci personaggi migliori presenti all’interno di questo titolo, vista la varietà della proposta e la grandissima quantità di meccaniche che vengono richiamate da ogni singolo personaggio. C’è però uno sparuto manipolo di eroi che, è in grado di fare veramente la differenza a prescindere da come lo si utilizzi.

Grande Ammiraglio Thrawn

Thrawn è un personaggio incredibilmente potente, capace di infliggere lo status frattura agli avversari e di guadagnare da questo status capacità di controattaccare e dissipazione per sé, in modo da potersi presentare al turno successivo ancora più forte di prima. Perfetto all’interno di un team a sfondo Impero.

Luke Skywalker, come prevedibile, è uno degli attaccanti più forti del gioco ed è, pertanto, anche uno dei più forti eroi del gioco. Dal punto di vista prettamente statistico, infatti, è difficile controbattere contro Luke Skywalker avendo diverse tra le statistiche più elevate del gioco; se messo in coppia con Yoda, inoltre, sarà ancora più potente grazie alla protezione extra.

Darth Vader

Parlando sempre di personaggi potenti troviamo qui Darth Vader, il signore oscuro. Come per Luke parliamo di un personaggio prettamente offensivo, capace di fare altissimi danni (specie se il nemico ha sopra dei debuff). Se si riesce ad utilizzare la sua abilità Massacro Spietato sarà possibile utilizzare le sue abilità tre volte di fila, andando veramente a distruggere il team avversario.

Darth Malak

Darth Malak è veramente difficile da sbloccare ma, come Tank, è praticamente insostituibile. La sua caratteristica principale è quella di diventare progressivamente più resistente e resiliente tanto più la sua salute scende, senza contare che il suo buff fusione oscura è uno dei pochi che non si può dispellare in alcun modo.

Cavaliere Jedi Revan

Revan è un personaggio molto flessibile (e molto forte) per più motivi: le sue abilità Concentrazione diretta e carica veloce, se usate in tandem, sono in grado di eliminare qualsiasi avversario (lasciando 0 spazio ai nemici del lato scuro), è immune alle stun o ai blocchi abilità, è in grado di ignorare le provocazioni e permette ad un Jedi alleato di passare dall’ 1% di salute al 100% una volta per combattimento. Andate a trovare un altro personaggio con queste caratteristiche, forza, vi sfidiamo

Darth Revan

Quando parlavamo di Revan come personaggio flessibile, beh, un po’ anche a questo ci riferivamo e a questa sua versione oscura. L’abilità alecrazione è perfetta da utilizzare sui leader avversari, può infliggere con grande semplicità paura agli avversari ed è in grado di curarsi in maniera autonoma se i suoi punti vita scendono sotto il 50% del totale. Un vero e proprio mostro.

Leader supremo Kylo Ren

Kylo Ren è il personaggio perfetto per un team a tema Primo Ordine, visto che è in grado di diventare più veloce in presenza di altri personaggi di tale categoria. Una volta che utilizza la sua abilità finale può dispellare ogni tipo di debuff da sé stesso, infliggendo altissimi danni fisici non evitabili al team di avversari. Kylo Ren non può essere staggerato, non può essere provocato, durante l’uso della sua carica non subisce danno, non può essere sconfitto e, nel dubbio, non fa rinascere nemmeno gli avversari che elimina. Alla definizione della parola temibile troviamo lui.

Rey

Inutile nascondere quanto Rey sia effettivamente forte, nonostante sia un personaggio piuttosto complicato da potenziare. Quando si utilizza la sua abilità finale diventa, come Kylo Ren, immortale ed è in grado di infliggere danni puri agli avversari che attacca, con degli attacchi che non sono ne controattaccabili ne evadibili; a tutto questo va aggiunta la non indifferente capacità di nullificare ad 1 tutti i danni che vengono ricevuti dai personaggi appartenenti al lato chiaro. Rey può diventare immune ai danni per un turno se un alleato va al di sotto del 50% di punti vita, è in grado di ottenere lo status ispirato e di farci diventare anche un alleato e, sopratutto, diventa immune alle Stun grazie all’abilità leggenda galattica.

Maestro Jedi Luke Skywalker

Luke Skywalker è quasi certamente il più forte personaggio mai visto per il lato chiaro. Se equipaggiato correttamente concentrandosi sugli aspetti difensivi esso diventa praticamente inarrestabile, andando a fungere da motore per un team Jedi. Le sue abilità, infatti, permettono ai Jedi di guadagnare velocità, protezione e di aggiungere il loro potere d’attacco agli attacchi di un altro personaggio, creando una sinergia spaventosa. Le abilità passive di Luke Skywalker curano gli alleati caduti, rallentano gli avversari infliggendo danni pesanti e permettono gli alleati jedi di attaccare del 35% più forte senza grandi problemi.

Imperatore Eterno Sith



Dulcis in fundo troviamo l’imperatore eterno sith, un eroe immune alle provocazioni, capace di oneshottare gli eroi attraverso una singola abilità e capace di rigenerare completamente sé stesso se un sith alleato muore durante la battaglia. Uno dei personaggi più temibili dell’intero gioco.

Star Wars Eroi della galassia: 10 migliori squadre

10. Squadra Ribelle

Mon Mothma (Leader, supporto) (5E lato chiaro Ardua)

Comandante Luke Skywalker (attaccante) (viaggio dell’eroe)

Ufficiale ribelle Leia Organa (attaccante) (battaglia per il territorio)

Chewbacca (attaccante) (evento leggendario)

Threepio & Chewie (attaccante) (7-A lato chiaro Ardua)

I ribelli sono una squadra larga e variegata con moltissimi eroi, cosa che rende la costruzione della “migliore squadra” davvero complicata.

Sicuramente possiamo dire che Mon Mothma è il migliore leader dei ribelli grazie alla sua capacità di evocare un evocare un combattente ribelle capace di diventare progressivamente più potente.

Alternative a Mon Mothma sono Hera o Grande Ammiraglio Thrawn.

9. Cacciatori di taglie

Il mandaloriano (Leader, attaccante) (3-C Lato Oscuro Ardua)

Bossk (Tank) (9-B Lato Oscuro Ardua)

Jango Fett (Attaccante) (8-D Lato chiaro Ardua)

Greef Karga (Support) (3-E Lato Chiaro Ardua; 4-C Battaglie della flotta Ardua)

Embo (Attacker) (8-C Lato Oscuro Ardua)

I cacciatori di taglie sono squadre estremamente forti contro i team composti prevalentemente da jedi grazie alle loro abilità che, per l’appunto, hanno bonus specifici contro tale categoria di eroi. Se non avete cacciatori di taglie di alto livello, potete sostituirne uno con Cad Bane.

8 Geonosiani

Covata alfa Geonosiana (Leader, Supporto) (8-D Cantina)

Poggle il minore (supporto) (4-E Lato chiaro Ardua; 6-E Lato Chiaro Ardua)

Soldato Geonosiano (attaccante) (1-A Cantina)

Spia Geonosiana (attaccante) (4-D Cantina)

Sun Fac (Tank) (Ricompensa durante le battaglie)

I geonosiani sono una microcategoria dei separatisti e sono, di sicuro, il team più forte li in mezzo. Le unità più importanti di questo team sono la covata geonosiana alfa, poggle e la spia; questi tre e le loro abilità e sinergie permettono al team di essere davvero minaggioso, specie ad alti livelli.

7. Cloni

“Rex” (Leader, Supporto) (Negozio dell’arena nella flotta)

“Echo” CT-21-0408 (Supporto) (Negozio dell’arena nella flotta)

“Fives” (Tank) (2-D lato scuro Ardua)

“Cody” (attaccante) (spedizioni)

Truppa ARC (attaccante) (5-G Cantina)

Altro team che funziona in maniera particolarmente sinergica. Echo e Fives si aiutano a vicenda per deflettere glia ttacchi avversari mentre Rex, grazie al suo vantaggio strategico, è in grado di infliggere danni imponenti agli avversari.

6. Impero

Darth Vader (Leader, attaccante) (Ottenuto attraverso i trofei)

Imperatore Palpatine (Supporto) (Evento leggendario)

Direttore Krennic (Supporto) (9-D Lato Chiaro)

Grande ammiraglio Thrawn (Supporto) (Evento leggendario)

Assaltatore della morte (attaccante) (8-A Cantina)

Se giocate con il lato oscuro, beh, è matematico avere un team appartenente all’impero. Questi team fanno ampio uso di personaggi come Palpatine o Vader, accoppiandoli spesso a personaggi di supporto come Grande Ammiraglio Thrawn o Moff Tarkin. Come è accaduto per i cacciatori di taglie, anche qui abbiamo a che fare con un team con un sacco di caratteristiche specifiche per buttare giù i Jedi. Darth Vader e Palpatine sono personaggi molto potenti, capaci di colpire in maniera efficace e violenta gli avversari mentre l’assaltatore della morte è particolarmente forte in caso di ribelli.

5. Jedi

Cavaliere Jedi Revan (Leader, Attaccante) (Viaggio antico)

Bastila Shan (Supporto) (2-D Battaglie della flotta Ardua; 5-B Lato Scuro Ardua)

Gran Maestro Yoda (Supporto) (Evento Leggendario)

Generale Kenobi (Tank) (Raid di gilda)

Generale Skywalker (Attaccante) (Confronto Epico)

Esistono moltissimi Jedi in Galassia degli eroi, motivo per cui mettere insieme il più forte team è una faccenda piuttosto complicata. Sicuramente il miglior punto di partenza è quello di mettere a capo del team un leader capace e potente come Revan o, in alternativa, Skywalker e Kenobi possono funzionare come sostituti decenti. Altri personaggi interessanti da utilizzare sono Ezra (capace di dispellare i potenziamenti avversari e di colpire come un fabbro) o Jolee Bindo, ottimo personaggio di supporto.

4 Sith

Darth Revan(Leader, attaccante) (Viaggio antico)

Emperor Palpatine (Supporto) (Evento leggendario)

Darth Vader (Attaccante) (Si sblocca attraverso gli archievements)

Bastila Shan (Caduta) (Supporto) (7-A Lato scuro Ardua )

Truppa Sith (Attaccante) (6-C Lato scuro Ardua)

Al nome Sith deve essere giustamente accompagnato del terrore reverenziale: questi eroi fanno malissimo e sono pure abbastanza complicati da ottenere, visto che nulla di ciò può essere fatto in late game. Il miglior team Sith possibile sfrutta le capacità di Revan, Palpatine e Vader per creare una sinergia di altissimo livello, creando una combinazione perfetta di skill di attacco e supporto.

3. Sorelle della notte

Madre Talzin (Leader, Supporto) (8-A Lato Chiaro Ardua)

Asajj Ventress (Supporto) (Negozio dell’arena a squadre)

Nightsister Zombie (Tank) (8-D Lato Scuro Ardua)

Old Daka (Guaritore) (4-B Lato Scuro Ardua)

Nightsister Spirit (Attaccante) (7-F Cantina)

Contro ogni pronostico le sorelle della notte sono capaci di assemblarsi in un team davvero temibile. Questa fazione possiede alcuni dei tank migliori del gioco, permettendo delle sinergie potentissime come quella tra Vecchia Daka e la sorella della notte Zombie, con la prima in grado di resuscitare tutte le sue compagne e la seconda in grado di assorbire tutti i danni. Molto forte anche l’abilità di Madre Talzin, in grado di sommare la potenza di due eroi appartenenti alla fazioni Sorelle della notte, per effettuare attacchi incredibilmente potenti. Le sorelle della notte, come se non bastasse, sono un team perfetto per abbattere i Geonosiani, senza contare la loro effettiva utilità negli eventi PVP o nelle sfide.

2. Impero Sith

Darth Revan (Leader, Attaccante) (Viaggio antico)

Darth Malak (Tank) (Confronto epico)

Bastila Shan (Caduta) (Supporto) (7-A Lato scuro Ardua)

HK-47 (Attaccante) (Negozio dell’arena a squadre)

Truppa imperiale Sith (Tank) (8-B Cantina)

Il team dell’impero Sith è abbastanza recente nel gioco poiché moltissime delle unità sono state aggiunte soltanto insieme agli eventi relativi ai videogiochi “Knight of the old republic”; nonotante questo il titolo prevede la presenza di alcuni tra i più forti attaccanti del gioco. Darth Revan e Darth Malak, ad esempio, sono un duo fortissimo da utilizzare mentre Bastilla Shan (Caduta) come supporto è la ciliegina sulla torta.

Anche HK 47 è una grande unità, poiché possiede abilità che vanno in sinergia con le caratteristiche di Darth Revan o Bastilla e si rivela essere sempre l’anti jedi definitivo. Questo team, riassumendo, è perfetto per abbattere i team del lato chiaro, i Jedi o un team Vecchia Repubblica. Bastilla, infatti, è la contromisura perfetta per chiunque voglia sfruttare il power level enorme di Cavaliere Jedi Revan dall’altra parte.

1. Vecchia repubblica

Cavaliere Jedi Revan (Leader, Attaccante) (Viaggio antico)

Bastila Shan (Supporto) (2-D Battaglia Flotta Ardua; 5-B Lato Scuro Ardua)

Jolee Bindo (Curatore) (6-D Lato Scuro Ardua)

Mission Vao (Attaccante) (7-A Cantina)

Zaalbar (Tank) (3-C Battaglia Flotta Ardua; 5-D Lato Chiaro Ardua)

Il team della vecchia repubblica, tra tutti quelli che abbiamo visto sopra, è sicuramente il più versatile ed è adattabile a praticamente qualsiasi situazione. Questo perché ha un misto di eroi dall’alto danno, eroi con forti abilità di supporto e grandi curatori: tutte caratteristiche che portano questo team sulla cima dei migliori. I leader migliori per questo team sono, come prevedibile, Calaiere Jedi Revan o, in alternativa, Carth Onasi. Quest’ultimo, sempre in ottica budget, può essere usato insieme A T3-M4 per far aggiungere alla propria flotta una potente nave del lato chiaro.