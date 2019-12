Star Wars Jedi Fallen Order, solo a novembre vendute 2 milioni di copie digitali

Star Wars Jedi Fallen Order è stato un successo per il suo team di sviluppo e il publisher EA. Il titolo, uscito il 15 novembre, ha non solo ottenuto dei buoni giudizi della critica ma ha anche raggiunto alcuni primati come quello del secondo miglior lancio di un gioco della saga negli Stati Uniti ed essere il titolo di Star Wars con le vendite digitali più veloci al lancio.

Adesso un report di SuperData analizza in maniera più dettagliata le vendite di Star Wars Fallen Order. A quanto pare il titolo di Respawn Entertainment ha venduto 2,14 milioni di copie digitali solo nelle due settimane di novembre successive alla sua uscita, superando con un rapporto di 2 a 1 il precedente Battlefront 2 del 2017. Questo ha permesso a Star Wars Jedi Fallen Order di raggiungere il terzo posto della classifica dei giochi che hanno realizzato i migliori introiti su console nel corso del mese di novembre.

Un ottimo risultato che permette a Star Wars Jedi Fallen Order di superare anche Death Stranding, il gioco di Hideo Kojima in esclusiva temporale per PlayStation 4 e uscito con una settimana di anticipo rispetto al titolo pubblicato da EA. Il risultato è sicuramente da addebitarsi, insieme alla qualità del gioco, anche alla precisa scelta della data di uscita in un momento in cui il franchise vede un nuovo picco di popolarità grazie alla serie The Mandalorian e all’ultimo film della trilogia sequel Star Wars IX: l’Ascesa di Skywalker.

Anche con l’uscita dell’ultimo capitolo della trentennale saga di Star Wars, i progetti in campo videoludico sono destinati a continuare. EA Motive sta sviluppando un altro titolo della saga descritto come “una esperienza unica per Star Wars” e che arriverà probabilmente entro il 2022. Star Wars Jedi Fallen Order dovrebbe inoltre avere un sequel in base ad alcune posizioni lavorative aperte presso Respawn Entertainment che chiedevano come requisito proprio la passione per la saga dei Jedi.