Star Wars Jedi Fallen Order è entrato in fase gold!

Ottime notizie per tutti coloro che stanno avidamente aspettando Star Wars Jedi Fallen Order. Il titolo, a poco meno di un mese dalla data di lancio ufficiale, è infatti entrato nella tanto agognata fase gold. L’ultima opera di Respawn Entertainment, uscirà infatti il prossimo 15 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Il ciò sta a significare che i lavori sull’opera, patch correttive a parte, sono finiti e non ci saranno quindi ritardi di nessun tipo rispetto a quanto preventivato. Un’ottima nuova, che altro non fa che riaccendere i riflettori su un titolo decisamente interessante.

Il titolo è ambientato subito dopo l’Ordine 66, che ha portato a un’esecuzione di massa di membri dell’Ordine Jedi. Cal Kestis, uno dei pochi sopravvissuti a tale evento, ha trascorso diversi anni a nascondere le sue abilità, fino a quando un incidente non lo ha costretto a usarle per salvare un amico. Purtroppo tale fatto non è passato inosservato e Cal Kestis si troverà quindi ad affrontare la furia di Darth Vader e l’impero.

Un incipit davvero interessante, che si va ad unire ad un gameplay decisamente attraente, essendo ispirato a quello dei Dark Souls, sebbene meno punitivo rispetto alle opere di From Software. Come riporta anche la nostra anteprima, direttamente dall’E3 2019, infatti: “Fallen Order si dimostra quello che tutti più o meno immaginavamo: un gioco che non inventa nulla, ma nonostante questo risulta piacevole, ispirato dall’anima di Star Wars e sicuramente divertente.” Un’esperienza, quindi, a dir poco imprescindibile per tutti i numerosissimi fan della celebre saga fantascientifica.

