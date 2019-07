Star Wars Jedi Fallen Order: le Spade Laser sono migliorate rispetto all’E3 2019

Star Wars Jedi Fallen Order aveva qualche problema con le Spade Laser ma in seguito alle critiche dei fan, Respawn ha corretto ciò che non andava bene.

Durante l’EA Play dell’E3 2019 è stato mostrato un primo gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo gioco single player di Respawn Entertainment. In circa quindici minuti abbiamo visto il protagonista, Cal Kestis, esibirsi nel parkour, nell’utilizzo dei Poteri della Forza e, sopratutto, nell’uso della Spada Laser. Per quanto l’eccitazione generale fosse palpabile, gli appassionati non hanno potuto non notare che qualcosa non andava con l’arma.

Più precisamente, la Spada Laser non presentava il tipico alone luminoso bianco al centro e, in generale, non dava la sensazione di essere veramente una Spada Laser del mondo di Star Wars. Trattandosi di un elemento fondamentale per Star Wars Jedi Fallen Order, gli sviluppatori sono subito corsi ai ripari e hanno “aggiustato” l’arma di Cal.

Ne ha parlato Stig Asmussen, game director del gioco, ai microfoni di The Game Informer. “Abbiamo fatto un errore ma successivamente abbiamo risolto. Sono arrivate delle giuste critiche. Abbiamo sistemato la cosa e abbiamo anche cambiato la forma della Spada Laser un pochino. Potrete vedere le differenze.” Pare quindi che gli appassionati possano dormire tranquilli, Respawn ha ascoltato le critiche e ha sistemato l’errore.

All’E3 2019 abbiamo inoltre avuto modo di vedere in azione il gioco e ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima: “Fallen Order si dimostra quello che tutti più o meno immaginavamo: un gioco che non inventa nulla, ma nonostante questo risulta piacevole, ispirato dall’anima di Star Wars e sicuramente divertente. Il combat system, nella sua semplicità, ci ha convinto, anche se rimangono da valutare difficoltà e intelligenza artificiale dei nemici. Le fasi esplorative potrebbe risultare noiose se prive di varietà ma, come abbiamo detto, Respawn sembra avere le idee chiare, quindi siamo fiduciosi.”

“Non abbiamo potuto mettere gli occhi sul sistema di crescita del personaggio e sulla vastità del mondo di gioco. Sarà open World? Sarà diviso in macro-aree sullo stile di God Of War? Vedremo. Sicuramente quello che abbiamo visto ci ha convinto sulla bontà dell’operazione: novembre sarà il mese in cui tireremo veramente le somme, se nel frattempo però siete fan del brand e vi piacciono le esperienza action smosse da un certo tipo di varietà, Star Wars Jedi: Fallen Order potrebbe rispondere alle vostre esigenze.”