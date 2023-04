La storia dell’eroe Jedi Cal Kestis non ha tardato a reclamare un pezzettino del nostro cuore. Star Wars Jedi Survivor si è dimostrato non sono il degno successore dell’opera che ha riportato in pompa magna il brand nel mondo dei videogiochi, ma anche una storia avvincente e ben scritta. Nella nostra recensione, che vi invitiamo a leggere per comprendere perché questa creazione meriti l’acquisto, abbiamo sottolineato tutte queste sfaccettature.

A pochi giorni dalla celebrazione annuale dello Star Wars, ci sembra superfluo sottolineare quanti appassionati e non della saga metteranno le mani sul prodotto targato Electronic Arts. Quindi eccoci, come sempre, alla guida al platino dedicata, in cui analizziamo nel dettaglio tutti gli obiettivi presenti nel gioco e come guadagnarvi l’ambito trofeo. Vi ricordiamo che il titolo è presente su PlayStation 5, PC e Xbox Serie X/S dal 28 aprile 2023.

Consigli per iniziare

L’esplorazione in Star Wars Jedi Survivor si divide in più binari. Il primo si incrocia con le attività della storia principale e vi sblocca nuove aree o poteri, il secondo si approfondisce con le missioni secondarie e il terzo dipende dalle vostre abilità in corso d’opera. Questo vuol dire che esiste un’enorme componente backtracking, distillata in vari mondi o frammenti di essi. Fatta questa premessa, vi consigliamo di vivere la prima run al gioco con assoluta calma, senza preoccuparvi troppo di cosa avete preso o no, così come non disperate se non comprendete come procedere in determinate zone.

Tutto può essere svolto a difficoltà facile e non servono altri salvataggi extra. Il vostro unico obiettivo iniziare è completare la storia per ottenere tutti i poteri di Cal e poi tornare nelle varie aree dei mondi per sviscerarne i segreti. Siamo venuti a conoscenza di alcuni possibili trofei buggati, ma abbiamo anche trovato una soluzione in merito, quindi leggete con attenzione.

Cose da fare in itinere per evitare di ammucchiarle dopo:

Parlare con TUTTI i personaggi che trovate nei vari mondi, sia per reclutamenti che per missioni extra.

Ogni volta che sconfiggerete nemici o scorgerete piante illuminate da palline gialle, scannerizzate sempre con BD-1 e prendere gli arbusti.

In tutti i segmenti di gioco in cui sarete con alleati, usate SEMPRE la loro abilità in battaglia (R1 + QUADRATO), non solo per facilitare gli scontri ma per evitare di perdere il trofeo a loro collegato.

Trofei bronzo

Duello sul tetto: Sconfiggi un Inquisitore

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Per Saw Gerrera: Eludi la morsa dell’Impero

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Mettiti a sedere: Chiacchiera con il proprietario della taverna di Koboh

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Il passato diventa presente: Libera il Jedi dalla vasca di bacta

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Siamo sopravvissuti, dobbiamo adattarci: Viaggia insieme a una Sorella della Notte

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Tra i Maestri: Incontra i Maestri Jedi

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Per il Cammino: Proteggi il Rifugio del Pellegrino

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Fuori dal caos: Salva un’amica dai Predoni del caos

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Destinazione Tanalorr: Ottieni da bussola dell’Abisso

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Tragedia: Difendi l’Archivio

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Sull’orlo del precipizio: Supera Nova Garon indenne

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Nell’Abisso: Scopri la rotta per Tanalorr

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Spara per primo: Sconfiggi 50 nemici affetto da rallentamento

Sin dall’inizio della vostra avventura Cal potrà usare in battaglia un’abilità in grado di rallentare i nemici, premendo L3 e R3. Sconfiggete gli avversari indicati per ottenere il trofeo. Il consiglio è quello di usare l’abilità quando state per finire il vostro nemico per prendere il punto progressione che vi serve, oppure usate il potere su orde di nemici deboli, come droni.

Che essere incivile: Sconfiggi 10 nemici con spari usando l’abilità Bruciapelo

Dopo il aver acquisito il blaster come stile di lotta, dovrete sbloccare nel suo albero abilità un potere che vi permetterà di contrattaccare i nemici. Spendere 4 punti per ottenerlo e premete TRIANGOLO quando un nemico vi sta per attaccare corpo a corpo.

Ti copro le spalle: Chiedi a ciascuno dei tuoi compagni di aiutarti in combattimento 10 volte

È un trofeo semplice, ma mancabile. Quando siete in compagnia di un alleato, premete sempre R1 e QUADRATO per fargli fare una mossa da combattimento.

Prendi!: Colpisci 3 nemici usando una sola mina rotolante

Su Koboh, durante la storia e nelle sessioni di esplorazione, noterete delle mine di prossimità che vi seguiranno. Cercate un gruppetto di nemici e tirategliele addosso per il trofeo.

Non se lo sarebbero mai aspettati: Attacca nemici ignari 20 volte

Ogni volta che potrete attaccare nemici alle spalle o dall’alto, cercate sempre di farlo premendo QUADRATO. Sbloccherete il trofeo senza rendervene conto.

Che cannonata!: Spingi un nemico nel cannone minerario della luna frantumata

Durante la seconda visita alla luna frantumata, sarete anche alle prese con un cannone potentissimo che spara nella zona ininterrottamente. Quando sarete sulle passerelle in alto, avrete più occasioni di trovarvi tra il raggio e i nemici. Usate la Forza per spingerli verso il raggio e il gioco è fatto.

Vieni giù da lì!: Attacca 20 nemici sollevati

Una volta sbloccata l’abilità in grado di usare la Forza per far schiantare nemici e oggetti al suolo, vi basterà trovare nemici deboli per continuare a sfruttare questo effetto.

Tutt’uno con la Forza: Evita 50 attacchi usando Vista concentrata

Nel ramo abilità della Difesa, al costo di due punti abilità, sbloccherete l’utilissimo potere in grado di schivare gli attacchi nemici, premendo il tasto CERCHIO. Eseguitelo per il numero indicato.

Scontro alla pari: Un nemico affetto da Confusione sconfigge un nemico dello stesso tipo

Premete R1 e poi CERCHIO per manipolare un nemico e farlo combattere con un altro della stessa specie. Vi consigliamo di indebolire prima quello che dovrete sconfiggere.

Un vero schianto: Schianta 5 nemici con un singolo Schianto

Nell’albero della Forza, sotto la voce Telecinesi, potrete sbloccare lo Schianto Energico. Usatelo su un gruppo di droidi e il gioco è fatto.

Precisissimo: Esegui 10 rilasci di precisione con tempismo perfetto

Nell’albero abilità, sotto la voce a due spade, potrete potenziare l’abilità in grado di parare gli attacchi fisici, che si chiama Parata Concentrata. Vi basterà premere TRIANGOLO quando starete per esser colpiti e ripete la procedura.

Contrattacco: Para l’attacco di un nemico che sta resistendo ad Attrazione della Forza

Sui nemici potenti (non soldati e droidi semplici) usare L2 per attrarre con la Forza non sarà efficace e loro vi attaccheranno. Parate quando si lanceranno su di voi.

Re del mondo: Raggiungi il punto più alto di Crinale del raccolto

Il Crinale è la zona centrale del mondo di Kaboh e possiede una torre altissima al suo interno. Vi basterà recarvi lì e usare un Nekko per entrare nella zona, poi salite in vetta.

Non c’è provare: Aiuta a sollevare una nave da una fossa di catrame

Durante il secondo capitolo, vi sarete sicuramente imbattuti in un piccolo robot con una nave incastrata nel catrame su Kaboh. Tornate lì appena avrete l’abilità per usare la Forza su nuovi oggetti e aiutatelo.

Questa non è una gara di sgusci: Percorri 500 m cavalcando creature

In un certo senso sarete forzati a cavalcare diverse creature durante la storia principale, quindi non mancherete il trofeo.

Pulito e rinfrescato: Pulisci il gabinetto

Vi basterà interagire con il bagno nel saloon su Kaboh, che si troverà a destra dell’entrata.

Sicuramente sta bene: Fai cadere una cavalcatura nel grande ignoto

Fa molto ridere commentare questo trofeo, perché sono entrato con la cavalcatura sulla Mantis e poi ho scelto la destinazione. Chissà in quale tunnel spaziale sarà finita quella povera creatura..

Skywalker: Tieni i piedi lontani da terra e dalle pareti per 60 secondi

Trofeo facilmente sbloccabile durante la storia principale.

È una trappola: Esplora le caverne di Phon’Qi

in aggiornamento

Capienza massima: Riempi di persone la taverna

Ci sono 11 personaggi da reclutare in Star Wars Jedi Survivor:

Druide: dopo averlo aiutato su Kaboh a tirare fuori la sua nave dal catrame

Mosey e Turgle: legati alla storia principale

Toa: legata alla storia e difficile da mancare, capitolo 3.

Caij: legata alla storia principale.

Bhima e Tulli: in aggiornamento

Pili Walde: in aggiornamento

Skoova: nel capitolo 5 sarete obbligati a passare da Koboh in una zona con dell’acqua, a nord del saloon. Lì vedrete una strana imbarcazione con un piccolo omino, parlateci.

Jawa: in aggiornamento

Ashe Javi e DD-EC: al centro del territorio di Kaboh tutto a nord del saloon, i due vi chiederanno della musica.

Zygg Soza e Wini Eres: nella capanna che anticipa la missione principale con Bode per salvare Zeta, nell’area melmosa.

T-1N8: nelle caverne di Phon’Qi, se avete letto la nostra guida completa, vi ricorderete che sta poco sotto la risoluzione dell’enigma della cripta.

Puoi accarezzare il bogling?: Puoi accarezzare il bogling

Intorno al saloon di Kaboh ce ne sono tantissimi, seguitene uno e interagiteci.

Olotaglia-to per questo: Ottieni la tua prima taglia

Impossibile da mancare, poiché legato alla storia principale.

Straricco: Scambia 25 oggetti raccolti

Scambiare oggetti come priorite, dischi o pergamene dai vostri alleati vale per questo trofeo.

Cobra Cal: Addestrati con le armi indossando una fascia per capelli

Andate a comprare su Kaboh dal negozio di Doma la fascia per capelli, poi andare su Jedah per allenarvi con il manichino vicino alla Mantis.

Una presenza che non avevo più sentito: Indossa un vecchio caposaldo del guardaroba

Prima di tutti andate su Kaboh e dirigetevi al forte di Kah’Lin. Perlustrate l’area e al secondo piano potrete cadere giù per affrontare la progenie di Oggdo: un nemico leggendario. Sconfiggetelo e prendete il bottino in zona, tra cui un Poncho. Equipaggiatelo e e otterrete il trofeo.

Un Luke impeccabile: Equipaggia un nuovo elemento estetico in ogni slot di Cal

Molto semplice, se avrete aperto qualche cassa nel mondo di gioco già dovreste avere un elemento estetico per slot. Aprite il menù e mettete quelli che avete.

Road House: Colpisci un nemico con un calcio volante mentre hai un mullet

in aggiornamento

Ben equipaggiato: Personalizza BD-1, il blaster e la spada laser di Cal con nuove parti

Semplicissimo, lo potrete fare in qualunque tavolo da lavoro quando volete. Avrete 3 scelte per personalizzare tutti gli aspetti dell’arma di Cal e del suo fedele robottino, optate per quella che preferite!

Immersione Skoovacquea: in aggiornamento

Crescita improvvisa: in aggiornamento

Spendaccione: in aggiornamento

La via dei Jedi: Potenzia interamente 3 alberi delle Abilità Trofeo che si spiega da solo: vi basterà completare 3 alberi abilità in una zona di meditazione con i punti accumulati.

Ricognizione: Usa BD-1 per esaminare un bersaglio in lontananza

Durante le vostre avventure il piccolo BD-1 sarà utile per diverse cose, tra cui risolvere enigmi e sbloccare passaggi. Non molti sanno però, che premendo la freccetta in basso, R1 e QUADRATO, potrete usare il suo visore per esaminare nemici in lontananza.

Trofei argento

Sono una leggenda vivente: Sconfiggi tutti gli avversari leggendari

Trofeo legato alla taglie e ai nemici leggendari in Star Wars Jedi Survivor.

Tour stellari: Sfida e completa tutte le camere Jedi

in aggiornamento

Opulenza di benefici: Equipaggia benefici in tutti gli slot

Scommettitore: Vinci tutte le partite di olotattica

Una volta che avrete reclutato tutti al saloon di Kaboh, andate a sfidarli uno ad uno lì dentro ad alcune avvincenti partite di olotattica. Battuti tutti a questo minigioco di Star Wars Jedi Survivor, avrete ottenuto il trofeo.

L’amico di Caij: Attira l’attenzione di un misterioso forestiero

Completate tutte le taglie

Enciclopedia intergalattica: Scansiona ogni tipo di nemico per completare la guida tattica.

In aggiornamento

Trofei oro

Sangue sudore e squarci: Completa tutti gli Squarci della Forza

In aggiornamento

Un luogo da poter chiamare casa: Completa la storia

Trofeo legato alla storia principale, impossibile da mancare.

Trofeo Platino

Il Jedi sopravvissuto: Sblocca tutti i trofei

Complimenti avete ottenuto l’ambito platino di Star Wars Jedi Survivor!