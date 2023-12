Star Wars Jedi: Survivor in edizione PS5 al prezzo più basso di sempre! (-30%)

Siete alla ricerca di nuovi titoli da aggiungere alla vostra libreria PS5, oppure desiderate acquistare un videogioco per Natale a un fan di Star Wars? In entrambi i casi non potete assolutamente perdervi l'incredibile offerta di Amazon su Star Wars Jedi: Survivor, che oggi è disponibile a soli 34,99€ invece di 79,99€, ovvero il prezzo più basso di sempre!

Star Wars Jedi: Survivor, chi dovrebbe acquistarlo?

Parliamo di un titolo, ovviamente, indirizzato a coloro che hanno giocato e apprezzato il primo capitolo della serie, Jedi Fallen Order. Ambientato 5 anni dopo gli avvenimenti di quest'ultimo, infatti, Jedi Survivor vi riporterà nei panni di Cal Kestis, un ex Jedi sopravvissuto al tragico Ordine 66. Dopo essersi dato alla macchia alla fine del primo gioco, Cal è diventato un Jedi esperto, con l'obiettivo di contrastare il potere imperiale unendosi alla Resistenza.

Durante l'avventura, ambientata in un mondo ancora più vasto rispetto al precedente, dovrete cercare altri Jedi esuli da soccorrere ed eliminare membri dell'Impero, il tutto fondendo esplorazione e sezioni platform con lo stile adrenalinico tipico dei combattimenti Jedi. Potrete sfruttare nuove abilità e stance per la spada laser, oltre che incontrare tantissimi nuovi personaggi e personalizzare Cal e il suo equipaggiamento in modi ancora più originali.

Insomma, Star Wars Jedi Survivor è un titolo eccezionale, tanto che lo abbiamo valutato con un 8,7 nella nostra recensione, per cui non possiamo che consigliarvelo, soprattutto a un prezzo così basso! Difficilmente, infatti, scenderà nuovamente a soli 34,99€ nei prossimi mesi, in particolar modo nella versione per PS5.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

