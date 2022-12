AGGIORNAMENTO: Con un breve comunicato, Xbox ha ufficialmente annunciato l’arrivo di LEGO Star Wars: La saga di Skywalker su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is coming to Xbox Game Pass on December 6. pic.twitter.com/pQsRBcDteF — Klobrille (@klobrille) December 1, 2022

Notizia originale: Con l’arrivo di High on Life e altri giochi, il mese di dicembre sarà sicuramente importante per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. In attesa però di scoprire cosa ci riserveranno questi nuovi 31 giorni (gli ultimi del 2022), l’account Twitter ufficiale ha svelato una delle prossime aggiunte.

Tutto è nato nella giornata di ieri, quando l’account ha diffuso un piccolo enigma su quale sarà il prossimo gioco in arrivo nel catalogo. Man mano che passava il tempo, i social media manager hanno diffuso piccoli indizi, fino a quando tutto non è stato più chiaro: basandoci sulle lettere aggiunte e quelle mancanti, gli utenti hanno subito indovinato quale sarà il nuovo gioco a essere aggiunto nel catalogo di Xbox Game Pass. E si tratta di un titolo legato a Star Wars, almeno secondo alcuni indizi.

Come è possibile vedere poco più in basso, infatti, su Xbox Game Pass entrerà a far parte LEGO: Star Wars. Quale dei tanti giochi prodotti da Warner Bros. Interactive Entertainment e TT Games però è impossibile saperlo. A rigor di logica, però, il gioco in arrivo potrebbe essere l’ultima collection, di cui vi avevamo parlato a questo indirizzo. Chiaramente saperlo con certezza è al momento impossibile, ma tutto sarà più chiaro nella giornata di oggi: solitamente i giochi che entrano a far parte del servizio vengono annunciati a inizio e metà mese, dunque ci vorrà ancora qualche ora per scoprire la verità.

okay, we'll help you out a bit more. But gold star if you guessed XBOX GAME PASS, we set you up for that one https://t.co/vOAl9UxYNY pic.twitter.com/muIJ39fBYN — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 30, 2022

L’arrivo dei giochi LEGO all’interno del servizio Microsoft non è una notizia così inaspettata. Sempre più editori e sviluppatori scelgono di pubblicare direttamente i loro prodotti all’interno di Xbox Game Pass. Con molta probabilità, il colosso di Redmond ha trovato la strada giusta per arrivare a più consumatori possibili e i risultati premiamo chiunque decida di aggiungere i loro giochi al catalogo. Continuate a seguire Game Division per tutte le informazioni in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.