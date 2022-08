Un giocatore di Stardew Valley ha condiviso un consiglio poco noto e utile per risparmiare spazio nell’inventario. L’oggetto utilizzato dal fan, inoltre, funge anche da accessorio di moda. Non si tratta dunque dell’ennesima mod inserita nel titolo dai numerosi fan ma di un item già presente nel gioco che può essere utilizzato in modi differenti.

All’interno del subreddit di Stardew Valley, un giocatore, conosciuto come u/dormantwonderland, ha condiviso un rapido suggerimento per far sapere agli altri fan che si può effettivamente indossare la padella di rame, solitamente usata per raccogliere il minerale, come copricapo. Facendolo, oltre ad avere un grazioso cappello, potremo anche risparmiare uno slot di spazio nell’inventario.

È sorprendente che questo trucco non fosse ampiamente noto prima poiché, già la descrizione dell’oggetto riporta il suo doppio utilizzo. Diversi altri giocatori nei commenti del post hanno risposto discutendo di quanto siano sorpresi di apprendere solo oggi questo stratagemma. Da questo post, si è generata anche un’interessante discussione sulla gestione dell’inventario in Stardew Valley.

ConcernedApe, sviluppatore di Stardew Valley, è inoltre al lavoro sulla nuova patch che dovrebbe uscire a breve. Il contenuto non sarà particolarmente denso di contenuti ma si focalizza nel migliorare la gestione delle mod, in modo da rendere felice la community. Il team, inoltre, è al lavoro prevalentemente sul nuovo titolo, Haunted Chocolatier. Le informazioni in merito al nuovo titolo di ConcernedApe non sono molte. Il progetto è stato inizialmente rivelato alla fine del 2021 e stiamo ancora aspettando di scoprire quell’importantissima data di rilascio. Sappiamo inoltre che il nuovo titolo avrà alcune caratteristiche simili a quelle del primo lavoro del team, con relazioni, NPC, scontri con i boss e altri elementi simili. Tuttavia, nonostante ci siano già supposizioni su possibili date in base ai trailer di gioco, dovremo ancora aspettare prima di avere informazioni certe su Haunted Chocolatier.