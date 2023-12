Starfield definito "spazzatura" dagli autori di Skyrim Together

L'enorme, e indubbiamente longevo, successo di Skyrim è stato attribuito in gran parte al vasto supporto dei modder, che hanno generato un'ampia varietà di contenuti e modalità di gioco, inclusa una versione multiplayer chiamata Skyrim Together.

Il supporto alle mod per il quinto capitolo della serie di The Elder Scroll ha persino portato Bethesda a rilasciare una versione del gioco, ribattezzata Anniversary, con già applicate una serie di mod grafiche, e non, capaci di stravolgere il gioco.

Ovviamente, sia Bethesda che i giocatori, si aspettavano un supporto analogo anche per il nuovo Starfield, e in particolar modo attendevano una mod che permettesse di giocare in cooperativa esattamente come la celebre Skyrim Together.

Il team della mod sembrava inizialmente entusiasta di lavorare a un progetto analogo ma ha poi gettato la spugna, definendo il gioco di ruolo spaziale di Bethesda: "spazzatura" (in verità la definizione letterale era leggermente più volgare).

L'entusiasmo iniziale si è trasformato in delusione quando, dopo aver riversato gran parte del codice di Skyrim Together in Starfield, il team ha scoperto un gioco deludente e, secondo loro, privo di quella magica essenza che da sempre ammanta le opere di Bethesda, aggiungendo che il mondo di gioco è carente di vita e di fascino.

Nonostante questo, il lavoro svolto non andrà perso. Il team ha reso disponibile online il progetto incompleto, invitando, chiunque fosse interessato, a completare la mod.

Tuttavia, ciò richiederebbe centinaia di ore di lavoro aggiuntivo, oltre a un bagaglio di conoscenze analogo a quello dei modder. Se vi state chiedendo se al momento Starfield Together sia giocabile, la risposta è no. La mod risulta pesantemente incompleta.

Ovviamente la decisione ha generato reazioni contrastanti, con alcuni giocatori delusi per la decisione del team e altri che, molto ironicamente, sostengono che i modder di Starfield Together abbiano abbracciato la politica di Bethesda, ovvero quella di rilasciare un prodotto incompleto, facendolo finire proprio alla community dei modder sparsa per il mondo.

La possibilità di una mod multiplayer per Starfield, analoga a Skyrim Together, sembra al momento ben lontana dal venire realizzata, lasciando il gioco di Bethesda fruibile solo in modalità single player.