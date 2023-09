Se siete intenti ad esplorare l’infinito spazio profondo, non avrete potuto non notare la presenza, in Starfield, di alcune riviste. Similmente a quanto abbiamo avuto modo di constatare in altri videogame targati Bethesda (Fallout su tutti), questi oggetti collezionabili, non appena raccolti, ci garantiranno un buff permanente ad alcune statistiche e, per questa ragione, varrà la pena raccoglierle tutte. Nel momento in cui attiveremo lo scanner, queste ci appariranno come dei libri di colore blu ed appariranno in determinati punti della mappa di gioco. Potrete tenere sotto controllo le riviste da voi raccolte alla voce “Note” del menu di gioco.

Nelle righe che seguono, troverete le indicazioni necessarie per trovare tutte le 20 riviste di Starfield; tuttavia, ricordate che potrete raggiungerle tutte solo a partire dalla terza missione della trama principale e che, in ogni caso, potrete tranquillamente dedicarvici anche dopo essere arrivati ai titoli di coda della main quest, in quanto non sono presenti obiettivi mancabili.

Tutte le riviste di Starfield

Rivista #1

Dove trovarla: Alpha Centauri, pianeta Jemison, La Loggia

La troverete su una scrivania all’interno della stanza principale, quando incontrerete per la prima volta i membri di Constellation.

Rivista #2

Dove trovarla: Alpha Centauri, pianeta Jemison, Distretto MAST

Effettuate un viaggio rapido verso il distretto MAST; non appena lì, andate avanti di qualche metro sulla rampa, poi giratevi e dirigetevi verso l’edificio MAST (sopra l’ingresso c’è scritto “MAST”, è l’edificio più grande della zona). Entrate nell’ascensore dietro la reception e selezionate l’ultimo piano “Cabinet Chambers / Interstellar Affairs”. Dopo essere usciti dall’ascensore, girate a sinistra e subito dopo di nuovo a sinistra per entrare nell'”Ufficio degli Affari Interstellari”. Girate a destra, entrate nell’ufficio in fondo alla stanza e, su un tavolino, troverete la rivista.

Rivista #3

Dove trovarla: Alpha Centauri, pianeta Jemison, Il Pozzo (distretto di New Atlantis)

Dalla piattaforma di atterraggio di New Atlantis, avanzate fino a raggiungere la stazione ferroviaria, ma non usate il treno. Una volta lì, girate a sinistra e prendete il sentiero tra Jemison Mercantile e Terrabrew fino a raggiungere un ascensore. Entrate nell’ascensore, selezionate l’ultimo piano “Il pozzo” (che è l’area dei bassifondi). A questo punto, prendete la seconda strada a sinistra e troverete un negozio chiamato “Apex Electronics”. Non dovrete fare altro che entrare, girare subito a destra e troverete la rivista accanto alla finestra.

Rivista #4

Dove trovarla: Alpha Centauri, pianeta Jemison, Il Pozzo (distretto di New Atlantis)

Dalla piattaforma di atterraggio di New Atlantis, avanzate fino a raggiungere la stazione ferroviaria, ma non usate il treno. Una volta lì, girate a sinistra e prendete il sentiero tra Jemison Mercantile e Terrabrew fino a raggiungere un ascensore. Entrate nell’ascensore, selezionate l’ultimo piano “Il pozzo” (che è l’area dei bassifondi). A questo punto, entrate nel secondo edificio sulla destra (si tratta di un ristorante), Attraversate la cucina e salite al piano superiore, nel soggiorno; subito dopo aver raggiunto questa zona, girate a destra e vedrete la rivista su un tavolo nel soggiorno (prima della camera da letto e della doccia).

Rivista #5

Dove trovarla: Sistema Solare Sol, sulla base spaziale che orbita attorno alla Luna, in prossimità del pianeta Terra

Potrete visitare questo luogo all’inizio della storia, ma sarà possibile tornarci in qualsiasi momento. In ogni caso, una volta entrati, uscita dalla prima stanza attraverso la porta principale (ci sarà una breve schermata di caricamento). Andate a destra fino alla fine del corridoio, prendete la prossima strada a sinistra fino alla fine del corridoio, entrate nella stanza successiva e salite al piano superiore; una volta qui salite le scale successive e attraversate la porta con la scritta “Workroom”, andate a destra attraverso un corridoio e, nella stanza successiva in cui entrerete, troverete questa rivista su un tavolo, accanto ad una lavagna.

Rivista #6

Dove trovarla: Sistema Solare Sol. Titano (satellite di Saturno), punto di atterraggio “Nuova Casa”

Dopo essere atterrati, proseguite dritti verso l’edificio principale e, una volta entrati, proseguite dritti e scendete al piano inferiore, entrando nella porta che si trova al piano inferiore. Questa porta vi condurrà a un’area che sembra una cantina; proseguite dritto fino alla fine e, quando raggiungete la taverna, andate a destra e seguite il corridoio fino alla fine per raggiungere l’ingresso della “Miniera”. Premete l’interruttore all’ingresso della zona per aprire la porta; non appena entrati, ci sono tre persone a lavoro con dei laser: proprio in questa zona, troverete la sesta delle riviste di Starfield adagiata su un grosso rocchetto di cavi.

Rivista #7

Dove trovarla: Alpha Centauri, Stazione Spaziale L’Occhio (accanto al pianeta Jemison)

Dirigetevi verso l’area centrale e prendete la seconda strada a destra nel corridoio contrassegnato dalla scritta FACILITIES F01. Entrate nella prima stanza a destra con la scritta PHYSICAL TRAINING, e troverete questa rivista nell’angolo a sinistra della stanza, su un panno rosso, accanto ad un distributore.

Rivista #8

Dove trovarla: Narion, Vectera (Luna di Anselon), punto di atterraggio “Avamposto Minerario degli Estrattori di Argos”

Dopo aver effettuato il viaggio rapido, troverete due edifici di fronte a voi; entrate in quello a destra interagendo con l’interruttore elettrico all’ingresso. All’interno, seguite il corridoio fino a raggiungere un’altra camera di compensazione, con l’interruttore posizionato sul muro. Invece di passare attraverso la camera di compensazione, girate a sinistra e attraversate la porta che conduce agli alloggi. Lì, sulla destra, troverete questa rivista.

Rivista #9

Dove trovarla: Tau Ceti (sulla sinistra di Alpha Centauri), Tau Ceti II, punto di atterraggio “Centro di Produzione Tau Gourmet”

Dal punto in cui siete arrivati con il viaggio rapido, proseguite dritti in avanti e, a circa 100 metri, troverete un piccolo edificio; entrate e proseguite nella successiva grande stanza principale: sulla destra troverete un banco di lavoro con la rivista che state cercando.

Rivista #10

Dove trovarla: Wolf, stazione spaziale “La Tana” (in orbita accanto al pianeta Chthonia)

Dopo essere entrati, prendete il corridoio a destra e percorretelo fino alla fine, dove ci sarà una porta da attraversare, che vi condurrà ad un ufficio e, poi, ad una camera da letto: sarà proprio qui che troverete la decima delle venti riviste di Starfield.

Rivista #11

Dove trovarla: Cheyenne, pianeta Akila, punto di atterraggio “Città di Akila”

Addentratevi nella città e costeggiate il suo bordo sinistro, fino a raggiungere un’area più bassa con molte baracche vicine tra loro. Alla fine del tragitto, sulla destra, troverete una baracca di metallo squarciata: la rivista si trova lì dentro.

Rivista #12

Dove trovarla: Cheyenne, pianeta Akila, punto di atterraggio “Città di Akila”

Proseguite dritto nella città ed entrate nell’alto edificio chiamato “The Rock” (il nome vi apparirà quando dovrete aprire la porta). Si tratta del quartier generale della fazione dei Freestar Rangers, il cui interno sembra quello di un bar. All’ultimo piano, di fronte all’ufficio dello sceriffo, si trova questa rivista.

Rivista #13

Dove trovarla: Cheyenne, pianeta Akila, punto di atterraggio “Città di Akila”

Addentratevi nella città fino a che, sulla sinistra, troverete un negozio con l’insegna “Shepherd’s”; superatelo e continuate a camminare fino al negozio successivo Rowland Arms. Imboccate la strada a sinistra dopo questo negozio, passando davanti a un altro chiamato “Chunks”. Continuate a seguire la strada in linea retta fino a quando vedrete un negozio chiamato “Sinclair’s Books” all’angolo (lo noterete dall’insegna). Entrate e, su un tavolino nell’angolo destro, troverete la rivista.

Rivista #14

Dove trovarla: Cheyenne, pianeta Akila, punto di atterraggio “Città di Akila”

Ancora una volta, proseguire dritto fino a raggiungere l’edificio “The Rock” (base dei Freestar Rangers), ma non entrare. Salite invece le scale a destra e proseguite fino a raggiungere il retro dell’edificio, che ha un’area coperta. Entrate nella penultima casa a destra, chiamata “Coe Estate” (leggerete il nome quando dovrete aprire la porta), ma potrete entrarci solo dopo averla visitata nella missione principale 03: “Il nido vuoto”. Dopo essere entrati, girate a sinistra per entrare nella camera da letto; sul comodino accanto al letto c’è la rivista.

Rivista #15

Dove trovarla: Cheyenne, pianeta Akila, punto di atterraggio “Città di Akila”

Anche in questo caso, raggiungete il retro dell’edificio “The Rock” con la rampa di scale, per poi salirne un’altra subito dopo. Dopo aver salito tutta la strada, girate a sinistra e il primo edificio che vedrete avrà la scritta “Consolato del Collettivo Freestar”. Entrate in questo edificio e, una volta dentro, proseguite dritti e vedrete un piccolo tavolo rotondo di vetro con una rivista sopra.

Rivista #16

Dove trovarla: Narion, sulla base spaziale “Starstation / La Clinica” (la troverete in orbita nelle vicinanze del pianeta Deepala)

Non appena avrete attraccato, entrate nella prima stanza e troverete la rivista su un piccolo tavolo sulla sinistra.

Rivista #17

Dove trovarla: Valo, pianeta Polvo, punto di atterraggio “Città della Speranza”

Dopo essere atterrati, andate avanti ed entrate nel primo edificio a destra con la scritta “Rangers”. Sulla destra troverete la rivista, su un tavolo bianco tra alcune sedie di plastica.

Rivista #18

Dove trovarla: Volii, pianeta Volii Alpha, punto di atterraggio “Nucleo di Neon”

Dal punto in cui vi siete arrivati con il viaggio rapido, entrate nel secondo edificio a sinistra chiamato “Avamposto dei Rangers Freestar”. All’interno, salite al piano superiore per trovare la rivista accanto a un letto.

Rivista #19

Dove trovarla: Volii, pianeta Volii Alpha, punto di atterraggio “Nucleo di Neon”

Dal punto in cui vi siete arrivati con il viaggio rapido, voltatevi ed andate fino alla fine della strada, e raggiungete il piano superiore del “Lastrail Lounge”. Dopo essere entrati, girate a sinistra per entrare in un ascensore e premete il pulsante. Una volta su, entrate nella prima stanza a destra per trovare la penultima delle riviste di Starfield su un piccolo tavolo di vetro.

Rivista #20

Dove trovarla: Sole, pianeta Marte, punto di atterraggio Cydonia

Una volta atterrati, dirigetevi all’interno e proseguite dritto, fino a raggiungere il cartello che indica “Ore senza incidenti”: lì troverete una rampa che scende. Percorretela e, a un certo punto, girate a sinistra e vedrete delle porte arancioni con sopra un cartello bianco che dice “SCALE”. Attraversate le porte in questione e scendete le scale fino a raggiungere una grande stanza: attraversate la porta a sinistra. A questo punto, entrate nella porta successiva a sinistra, con la scritta “Quartiere dei minatori di Deimos”; girate a destra per trovare la rivista su un tavolo da pranzo di plastica bianca.

A questo punto, avete trovato tutte le 20 riviste di Starfield.