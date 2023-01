L’annuncio (e lo shadow drop) di Hi-Fi RUSH, il nuovo gioco di Tango Gameworks erano stati anticipati da un sedicente leaker, che aveva svelato in anticipo la sorpresa dell’Xbox Developer Direct. A distanza di qualche giorno, lo stesso leaker è tornato a parlare delle esclusive di Microsoft e in particolare di Starfield e Redfall, annunciando “brutte” notizie.

Secondo il leaker, che ha pubblicato le sue informazioni sul forum di ResetEra, entrambi i titoli avrebbero bisogno di più tempo prima di essere pubblicati. “Microsoft ha perso tantissimo denaro su Azure. Stanno chiedendo a tutte le divisioni di limitare le perdite. Microsoft ha chiesto a Xbox di pubblicare Starfield prima della fine dell’anno fiscale 2023, ovvero giugno”, le parole di Horns, che dichiara di aver ricevuto questa informazioni da alcune fonti anonime. “Redfall è sicuramente in uno stato migliore e avrebbe bisogno di più tempo e di un controllo qualità migliore. Se fosse per Bethesda, invece, Starfield debutterebbe in autunno”, ha aggiunto il leaker.

Ora, come ben sappiamo ci troviamo davanti a un rumor ed è ovviamente difficile capire se si tratti della verità oppure no. Difficilmente però Microsoft permetterà a entrambi i giochi di debuttare in condizioni “pietose” e Bethesda non è nuova a release non proprio curate (come dimenticare il caso di Fallout 76), ma non sembra davvero un campanellino d’allarme. Pur avendo svelato in anticipo l’uscita di Hi-Fi RUSH, non dovrebbe esserci motivo per dubitare della qualità dei due giochi, che rappresentano le produzioni più ambiziose di Xbox Game Studios.

Leaker who called Hi-Fi Rush releasing today before the show says Redfall and Starfield are coming in HOT!

Microsoft wants to push games out the door for shareholders – Redfall is in rough shape, but a lot better than Starfield currently is. #Xbox #DeveloperDirect #Starfield pic.twitter.com/okyT0vHcHM — THE RED DRAGON (@TWTHEREDDRAGON) January 25, 2023

Horns ha concluso il suo post parlando anche di Diablo 4, definendolo in “pessima forma”. Secondo il leaker, la data di uscita, al momento fissata per il 6 giugno 2024, potrebbe essere seriamente a rischio. Anche in questo caso è difficile capire quanto affidabili siano le fonti del leaker. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità e aggiornamenti in merito.

