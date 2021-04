Starfield: i motivi per cui potrebbe arrivare quest’anno

Il matrimonio tra Bethesda e Xbox potrebbe dare alla luce Starfield entro il 2021. L’ipotesi è oramai da diverso tempo che aleggia nel mondo dei rumor e delle voci di corridoio ma Jez Corden, insider e giornalista molto vicino al mondo Microsoft ha esposto le tesi per cui il prossimo gioco della casa del Maryland potrebbe giungere tra noi proprio entro quest’anno. E come al solito le ipotesi, seppur restino rumor ancora non confermati, sono decisamente solide, tanto da farci credere che l’E3 2021 potrebbe rivelarci la data di uscita esatta.

Corden ha espresso il suo punto di vista durante il podcast The Xbox Two, dedicato al mondo console della casa di Redmond. Stando alle sue parole Starfield è già in uno stato di sviluppo molto avanzato, tanto che sarebbe dovuto uscire nel corso del 2020. Purtroppo la pandemia da COVID-19 ha causato un ritardo non indifferente, probabilmente nelle fasi di sviluppo finali del gioco, come ad esempio la pulizia generale. A questo punto, dunque, la data di uscita sarebbe già stata fissata per quest’anno ma Bethesda non si è ancora pronunciata in merito e probabilmente attende un grande palco, come appunto la prossima kermesse videoludica di Los Angeles. Le piattaforme di riferimento? Ovviamente il titolo sarebbe un’esclusiva Xbox.

Su quali basi però possiamo credere di vedere Starfield già nel 2021? Innanzitutto per via della grande affidabilità di Jez Corden, che ha sempre anticipato le mosse di casa Microsoft in ambito gaming in maniera (quasi) sempre corretta. E poi per il modus operandi di Todd Howard e soci. A differenza infatti della nuova IP e di The Elder Scrolls VI, tutti i giochi prodotti in casa vengono annunciati e poi successivamente pubblicati entro 6/7 mesi.

Chiaramente per saperne di più su Starfield occorrerà attendere notizie direttamente dal publisher e dallo sviluppatore. Il prossimo gioco di casa Bethesda è avvolto da un alone di mistero, visto che dal suo annuncio, avvenuto all’E3 2018, è praticamente scomparso dai radar. Se davvero però debutterà quest’anno (e i presupposti, come abbiamo visto, ci sono tutti) sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. Su una cosa però siamo sicuri: l’abilità di Todd Howard e a questo punto anche di Microsoft nel tenere tutto nascosto è davvero qualcosa di sovrannaturale, considerando che nessuno è ancora riuscito a produrre un leak veritiero in merito. Chapeu dunque: questa volta hanno vinto loro.