Durante il reveal del gameplay di Starfield, diversi spettatori hanno notato alcuni dettagli non da poco. Oltre al bug dell’NPC, il filmato includeva anche una possibile anticipazione sulla trama del gioco, scritta su un muro di una delle tante città inquadrate durante la presentazione.

Andiamo con ordine: la scoperta è stata divulgata dall’utente Twitter Odah -Ladders. L’utente ha dichiarato che tale scritta si trova nella città di Neon, una sorta di Las Vegas nell’universo di Starfield. La scritta è su un muro e recita “They are coming”, che in italiano si può tradurre come “Stanno arrivando”. Il problema, come affermato da Odah, è capire di chi si tratta.

Al momento le spiegazioni sulla trama di Starfield scarseggiano. Sappiamo che il compito dei giocatori sarà quello di recuperare degli artefatti di probabile origine aliena, per rispondere ad alcune domande. Bethesda e Todd Howard sono stati il più silenziosi possibili, anche per evitare spoiler. Non è escluso che questa scritta si possa riferire a gruppi alieni ostili oppure ad altre fazioni, magari nemiche di Neon. In aggiunta potrebbe non trattarsi di un elemento legato alla trama, ma semplicemente di un graffito per una quest secondaria oppure un “ornamento” ambientale. Non è raro, infatti, che nei videogiochi open world si trovino scritte, messaggi o cartelloni pubblicitari curiosi, giusto per dare un senso di realismo e di profondità al mondo che ci circonda, come già avvenuto per esempio nei vari capitoli di GTA.

On Neon you can see a very interesting graffity… "They are coming" who…is coming? #Starfield pic.twitter.com/OazU7OWtYz — Odah – LADDERS (@0dah_Ladders) June 16, 2022

Per scoprire esattamente di cosa si tratta, bisognerà attendere l'uscita di Starfield. Il gioco di Bethesda Game Studios debutterà nel 2023 (in ritardo di poco più di un anno rispetto alla data di uscita originale), in esclusiva per Xbox Series S, Xbox Series X e PC, via Steam e app di Xbox.