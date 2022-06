Starfield è la nuova attesissima IP di Bethesda, e solo questa cosa sta permettendo al titolo di attirare su di sé una valanga di attenzioni da parte di pubblico e critica. Finalmente, durante lo scorso Xbox e Bethesda Showcase, abbiamo potuto vedere un lungo e corposo video gameplay ricco di dettagli mai svelati sul gioco spaziale. Parliamo sempre di un gioco Bethesda, e i fan già iniziano a scherzare sui possibili bug presenti nel gioco, ma nessuno si aspettava di assistere a un glitch ancora prima che il gioco vedesse la luce.

Certe cose sembra che siano destinate a non cambiare mai, e a quanto pare Starfield sembra proprio riprendere molti degli stilemi classici di Bethesda. Dall’esplorazione di mondi vastissimi fino ai dialoghi facciali con i vari NPC, tutto di Starfield urla Bethesda da ogni poro. C’è una cosa, però, che in molti potrebbero non aver notato all’interno del lungo filmato, e si tratta della presenza del primo bug in assoluto del gioco.

Ebbene sì, Starfield ha già un bug, e ancora non è neanche uscito sul mercato. A scovare che c’era qualcosa di strano all’interno del filmato è stato un utente su Reddit conosciuto come ‘LotteryGamer’. Quanto ci fa notare questo appassionato ci permette di mettere gli occhi su un bug che stava passando inosservato. In breve, se si aguzzano gli occhi su un NPC a un certo punto del gameplay, si potrà notare un personaggio camminare con la testa girata al contrario.

La cosa curiosa è che abbiamo a tutti gli effetti il primo bug in assoluto del nuovo gioco Bethesda, e probabilmente sarà una qualcosa di simpatico che verrà ricordato per molto tempo. Avevate notato questo particolare all’interno dell’ultimo video gameplay di Starfield?